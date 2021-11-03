吳玥彤稱被勒索14萬　報警求助！

前「香港先生」高鈞賢的舊愛吳玥彤，今年年中透過朋友認識一位保險公司高層C先生，起初他們只是朋友關係，未幾C先生向女方展開追求攻勢，如不時送燕窩，雖然女方多番拒絕，但仍不得要領，故她斷絕與對方聯繫。然而因有人開始對吳玥彤做出滋擾行為，基於安全及生命受威脅，昨日（2日）晚上她到警署備案。

吳玥彤接受東網訪問，表示一切經歷全因有意考保險牌所致：「起初真係講吓保險業嘅嘢，有幾次佢自己整咗啲燕窩畀我食，我話好食，之後佢送咗一盒畀我自己整，慢慢我就覺得唔對路，佢就將啲燕窩送去我公司，我話咗唔收，佢想約我見面，我拒絕咗幾次。之後我不停收到騷擾我嘅電話同短訊，內容講明係收數，叫我找14萬，唔找就繼續騷擾我。（14萬點計出嚟？）話要追番啲燕窩同食飯錢，根本就係勒索。」

愈講愈激動的吳玥彤喊晒口，指有人在尖沙咀貼街招指她欠債：「我根本就冇爭人錢，唔知邊度搵到我張身份證出嚟，好過份，仲話唔找數，會幫我做宣傳，同埋會繼續加錢。（你出入有冇被人跟蹤？）問過屋企更亭職員，佢哋話有個男人，喺屋苑門口行來行去。依家我在明，佢在暗，所以呢幾日搵咗個安全嘅地方住。（警方點處理？）佢哋話算係刑事勒索，我畀晒啲資料佢哋，報完警安心好多。」她續說有將以上事件告之舊愛高鈞賢，對方亦有叫她出入時要提高警覺。