優希CHLOE　百歲美麗怪物

人類嘅壽命愈來愈長，好多年過百歲嘅人瑞身體都仲係好健康行得走得，而喺日本寫真界亦有位「百歲高齡」女優，佢就係新紮寫真妹優希CHLOE，依家一齊嚟解開佢嘅年齡之瞇啦！

清麗脫俗

相信唔少有番咁上下年紀嘅男士，仲會記得一代寫真女王宮澤里惠嘅寫真演出，想當年佢氣質清秀綺麗又純情，居然會走去作性感演出，的確係令人難以忘懷！之後，寫真界似乎愈來愈少以清麗氣質作賣點嘅女優，數來數去都係得白石麻衣，不過近年佢集中火力以演員身份發展，要抽時間拍寫真就好難喇，好彩有位拍得住佢嘅新人隆重登場，佢就係優希CHLOE。

佢嘅氣質清麗脫俗，猶如蒸餾水咁清純，一雙明亮眼睛更帶攝人靈氣，喺寫真界的確好少有呢種女優。身材方面，勻稱得嚟輕輕夾一夾就出現一條乳溝，配合白滑肌膚，令呢副胴體大大加分！

虛報年齡

佢喺2017年出道，不過唔係拍寫真，亦唔係做演員，而係以女子組合「純情的Afilia」成員身份演出，上年參加選美活動「Sakidol Ace SURVIVAL SEASON 10」更勇奪冠軍，之後投身寫真界，嚟緊會推出首本個人寫真集。

被寫真界稱為「美麗之怪物」嘅佢，原因係同佢本身美艷出塵有關，亦同佢嘅喜好有好大關連，CHLOE自認係一位熱愛動漫嘅宅女，花喺購買動漫作品《排球少年！！》產品嘅錢足足有成2百萬日圓！而佢又之所以「虛報」出生日期為1910年12月25日，就係因為佢好鍾意另一部動漫作品《GOSICK》，於是將出生日期設定到同當中嘅女主角維多利加·德·布洛華一樣，所以搞到自己變咗做「百齡人瑞」。

優希CHLOE近期積極參與寫真拍攝工作，亦密密宣傳自己即將推出嘅個人寫真集，從其社交網中大家就可以知道更多相關消息喇。

Profile

年齡：不詳

身高：5呎3吋

三圍：33C-23-33