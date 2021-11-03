最佳員工福利　情趣玩具任玩

網絡女神經常派福利，就係喺網上分享性感自拍相，真係正到痹！不過對打工仔嚟講，最佳福利竟然係J杯任玩震蛋任用，究竟係邊間公司會提供咁嘅員工福利呢？

無限量提供

一般員工福利都係交通津貼、醫療輔助等，只係有間日本公司嘅員工福利，居然係情趣玩具無限量提供任玩任試，唔知大家點睇呢？

早前喺社交網有網民分享，日本有間公司喺招聘廣告中例舉眾多員工福利，除咗每個有2萬7千日圓交通補貼、午餐補貼、各種社會保險等外，仲有別開生面嘅情趣玩具TENGA及iroha任玩。TENGA係著名嘅J杯品牌，而iroha則係人氣女性震動器牌子，原來呢個係日本著名情趣玩具公司TENGA嘅招聘廣告嚟，而令日本網民起哄嘅正係呢項福利。有網民坦言係時候要投履歷，亦有網民表示呢個係夢幻般嘅福利，而TENGA亦表示等候大家嚟應徵，並附上官網應徵連結，真係識得宣傳呀！

按摩叫聲好銷魂

都市人唔多唔少都有腰痠背痛嘅問題，故此閒時去按摩一下，真係全身鬆晒感覺勁爽！而早前日本有位女網紅嘅按摩YouTube片卻成為熱話，原因在於佢享受按摩時嘅叫聲好銷魂，令人血脈沸騰！

呢位叫「奈奈茶」嘅女網紅，喺片中搵咗位男按摩師，喺按摩過程中佢嗌到好似叫床聲咁，令一眾網民話好誘人。不過有人卻表示，誘人嘅原因唔止係叫聲，仲有係激凸嘅上圍，加埋黑絲美腿實在令人邪念大爆發！其實「奈奈茶」唔係一個普通網紅，原名叫千葉奈奈茶嘅佢，不但係偶像團體「黑之Stjarna」成員，社交網擁有百萬粉絲，早前仲參加第11季日本偶像選拔賽「Sakidol Ace SURVIVAL」，令人氣爆升添！

偷食男7大特徵

男人去偷食，總會用好多理由去解釋，而家陣更係多咗個生理嘅原因！早前一項由倫敦衞生與熱帶醫學院、倫敦大學學院、曼徹斯特大學及國家社會研究中心聯合進行，搵嚟4,000位男士進行嘅研究發現，偷食男士體內嘅睪酮含量會較多，而點樣分辨出男士係咪睪酮多呢？

專家表示佢哋會有7個特徵，分別係面上多暗瘡、血壓高、體毛多如鬍鬚、面毛、胸毛等、情緒易出現焦慮、抑鬱或易怒、精子數量減少、有睡眠窒息症及乳房組織腫脹等。該研究已於《性研究期刊》（Journal of Sex Research）上發表，只係大家要留意，專家指關於睪酮及偷食嘅關係，仍有待更深入嘅研究。