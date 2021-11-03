西灣河掃街！張敬軒教女神林明禎點樣吹

歌手張敬軒在自家短片頻道推出全新綜藝節目《軒公敲碗》，首集請來有「馬來西亞女神」之稱的林明禎擔任嘉賓，他特意帶她去品嘗香港的地道美食，首站就是到茶餐廳吃沙嗲牛肉麵及叉燒飯。

開餐前，軒仔先考林明禎不少潮語，包括「A380」（極多拍拖經驗）、「Fam J」（網絡名人）及「Sodiasm」（掃地阿嬸）等，不過連他自己也不太明白當中的意思，故鬧出不少笑話。當食叉燒飯時，軒仔指林明禎的「鏡頭感」很好，又問她為甚麼雙眼會發光？明禎神回：「因為我看到你。」軒仔聞言即時面紅，隨後她「加料」：「或者你可以說：『因為我的眼裏只有你。』」連環攻勢，冧得軒仔暈得一陣陣。

在茶餐廳醫肚後，軒仔和林明禎到有「香港小士林夜市」之稱的西灣河太安樓，狂掃咖喱魚蛋、腸仔等美食，期間更客串做魚蛋檔店員，親自為客人「篤魚蛋」，當然少不了「亂收錢」及「請客」的場面外，更有不少軒仔的粉絲到場幫襯，有fans豪言要「買爆100元」，認真捧場。

軒仔和林明禎「轉場」到車上歎牛肺，因食物太熱，林明禎嘗試兩次放入口，但未能成功，軒仔問到：「小時候就是這樣（吹涼食物）的嗎？」」明禎秒回：「那你教我怎樣吹東西？」軒仔先呆了一下，並露出「尷尬而不失禮的微笑」並說：「我為甚麼要教你吹東西？」明禎大笑：「為甚麼總是想到別的地方去？」最後軒仔也正經地示範如何把燙熱的食物吹涼，場面十分搞笑。