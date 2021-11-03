道具大晒冷！旨呈「捉鬼」勁認真

身為美容集團老闆兼被指身家達10億的歌手旨呈，向來多古怪諗頭，近日他自編自導自演了一條約4分鐘的微電影，名為《香港版捉鬼敢死隊》向電影致敬。影片中他飾演捉鬼導師，並招攬《全民造星III》一班好友，包括田中（田見超）、小新（許紹燊）、黎蘊芝（Dilys）和林躍翰（John）友情客串演學生，加上特效，拍攝出來確是似模似樣。

自爆是捉鬼電影狂熱粉絲的旨呈，自小收藏了不少電影仿真道具，早前將道具大晒冷，全副裝備着上身，包括質子背囊、捉鬼器、鬼魅雷達和眼罩，其中質子背囊和制服乃特別從美國訂造，制服上有他的名字「Chi Ching」，他說：「質子背囊仿真度好高，而且10kg（約22磅）好重。原本疫情關係，船運要1個月，但為趕拍攝改為空運，花費過萬元，制服大約2千蚊。」

旨呈透露父母生意忙碌，他經常獨自一人，並常看電消磨時間：「真係覺得有捉鬼隊存在。」他說電影公司早前在港尋找捉鬼隊的狂熱粉絲，結果一拍即合，拍攝十分認真，選址在一間廢置的學校，拍足24小時。問到為何不請好友兼ERROR成員保錡合作，他笑說：「佢幫我好多，上次拍《ERROR自肥企画》親手脫光佢下體毛，又一齊拍《夕陽新丁》學剪頭髮，合作得好開心。如果再有機會，希望同佢音樂上合作，肯同佢癲嘅人唔多，再同佢癲落去搞唔掂。」