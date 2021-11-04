【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月三十丙辰土破日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、開業、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、3、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

容易被人挑機，處事要心平氣和，步步為營。

金牛座

面對抉擇時易舉棋不定，最好向身邊人求助。

雙子座

在人事問題下功夫有利事業，墨綠色助開運。

巨蟹座

財運低迷，投資風險極高，有機會陷入僵局。

獅子座

留意時局，可令你大開眼界的機遇正在靠近。

處女座

被焦躁不安的情緒困擾，需調整自己的心態。

天秤座

說話能顧及別人的感受，好人緣得以建立。

天蠍座

心情鬱悶，為私事分心，難集中精神工作。

人馬座

有需要外出辦事，或會碰到前所未有的挑戰。

山羊座

別輕易向身邊人吐苦水，免得令對方感煩厭。

水瓶座

吃喝要有節制，否則身體、錢包都會出問題！

雙魚座

心情差，有花錢買開心的衝動，少出門為妙！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）狗 心情差

鼠

人氣高企，多陪伴親友，幸福感滿溢。

牛

容易碰釘撞板，幸獲身邊人拔刀相助。

虎

心情靚，即使遇到麻煩也能一笑置之。

兔

蘇州過後無艇搭！好姻緣要主動爭取。

龍

壓力沉重，找身邊人傾訴，有助紓緩。

蛇

異性緣很好，跟伴侶約會，甜在心頭。

馬

運勢糟糕，意外事故頻生令你手足無措。

羊

野心大，目標多，但做事必須量力而為。

猴

桃花運旺，單身者有機會發現心儀目標。

雞

工作靈感源源不絕，不難獲得上司賞識。

狗

是日沖煞，心態消極，遇挫折勿太介懷。

豬

有正財運，多勞多得，前提是努力工作。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

求不得苦

佛家講這娑婆世界有八苦，分別是：生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰熾盛苦。｢求不得苦｣ 是其中之一。

每當我們擁有某一樣東西的時候，心裏會希望可以再擁有其他我們所沒有的東西。所以就不懂得去珍惜眼前所擁有的，一心只想追求不屬於自己的東西。譬如我們可能會嫌棄身邊的伴侶性格上太過沉悶，卻不懂得珍惜這是保持婚姻穩定的一個重要因素；假如我們追求另一半是浪漫型的帥哥，那就要有心理準備接受不穩定的感情生活了。

有些準媽媽來找我選剖腹產子的吉日，我問她們有甚麽要求，她們說：男孩最好以後會讀書、學歷高、有才華、感情運好、有錢……；女孩子就生得漂亮、聰明、會讀書、有好老公……

其實人無完人，很多時候她們的要求都是很矛盾的。要知道，一個男孩將來成為富商的話，感情就會比較複雜，因為有錢就有桃花。要求一個男孩有才華、又英俊、又專一，這只能在小說或者電影裏面才可以看得到。

一個很漂亮的女孩，食傷會比較重，會懂得玩，也會比較早熟，所以一般讀書會比較差，又漂亮又會讀書的很少。因此很多才女都不是很漂亮，很漂亮的女孩很少是才女。