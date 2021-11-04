備戰紅館騷停工一個月　MIRROR賺少一千萬！

人氣男團MIRROR被指明年進軍紅館開10場騷，據知工作冇停過的他們為了有更充足時間準備處男紅館騷，決定騷前忍痛停工一個月，年賺逾億的他們估計隨時賺少一千萬！而昨日（3日）他們成軍3周年，舉行3場馬拉松式答謝會作紅館預演，更謂想睇齊亞洲天團五月天，開騷兩場抖一場！

成軍3周年的MIRROR有指明年7月將殺入紅館舉行演唱會，舞台經驗尚淺的他們為了令處男紅館騷精益求精，加上他們本身工作排山倒海，除了組合工作外，又有廣告、拍戲、拍劇等，每日要連踩十幾個鐘，其中人氣王姜濤、Edan更試過工作時暈倒，故為了可以有多些時間準備完美演出，12子及公司都決定忍痛推Job，在騷前停工一個月，好好為個唱籌備！事實上，身為「億元金蛋」的他們年拍逾百廣告，休息一個月，分分鐘賺少一千萬，但他們仍豁出去！

而他們昨日藉住3周年這個大日子，特意在九展舉辦3場答謝會，分別是傳媒和友好場、客戶場及鏡粉場，實行為明年紅館騷熱身！騷上一開始播出3周年紀念團歌《All In One》的MV，之後12子以冷衫Look登場，逐一分享3周年的感受，其中姜濤表示之後一定會做得更好；Anson Lo透露由出道至今每年團隊生日都很多人一齊過，承諾會付出200%努力；Edan希望大家陪他們度過更多個3年；Ian多謝大家沒有放棄他們。之後他們分開兩組玩大電視遊戲，Anson Kong、Lokman更玩到瞓地。然後就是重頭戲，他們首度表演新歌，全場即企起身舉機狂影，場面High爆！眾人又在台上齊齊切蛋糕，隊長Lokman坦言這3年得來不易，就算面對重重難關，但大家都一起跨過。

騷後Lokman坦言由出道至今仍感覺夢幻：「每次有大型活動、每年周年都覺得不可思議，好開心有咁好成績，又有大家支持。（下個目標係咩？）希望可以12個人一齊拍戲，同埋進軍更大嘅舞台！」講到有指他們明年7月將在紅館開騷，他們十分口密，但仍忍不住露口風，其中AK坦言：「準備入紙，未確實日期，希望下年成事！」問到想開幾多場？Edan謂想場數之間多些時間休息，因為上次連開6場有些辛苦，AK即笑言想效法五月天，開兩場抖一場！

而Anson Lo之前撞車扭傷腰，但他在台上仍落力表演，看似沒受影響，他坦言：「依家仲做緊物理治療，不過都冇乜大礙。（會唔會影響演出？）跳緊舞嘅時候腎上腺上升就冇乜嘢，反而Cool Down落嚟就覺得有啲痛，所以要Keep住郁，哈哈。」至於講到Edan的《E先生連環不幸事件》及姜濤的《Dear My Friend,》MV點擊都突破千萬，Edan多謝歌迷送給他的禮物，姜濤亦說：「多謝大家支持，之後希望用作品說話。」而講到「姜糖」近日送天上的星星給姜濤，並命名為「Dear My Friend,」，他覺得大家好有心！