何依婷守「Dry」3年　唔要靚仔有原因！

無綫小花何依婷於新劇首次挑戰喊戲，未有向經驗豐富的前輩鍾嘉欣取經，反而無師自通，短短幾個月變成喊包。她笑言視該劇為情緒演技學習初階班，現已逐漸掌握竅門。她又自爆單身3年，若再墮愛河擔心另一半有壓力，故選擇地下情至曝光為止。

獲無綫力捧的何依婷，於今年4套台慶劇中佔兩個席位，分別是《星空下的仁醫》及新版《十月初五的月光》，當中近日熱播的《星》劇口碑不俗，飾演實習兒科醫生的她暗戀上司鄭嘉穎，其後因患病要坐輪椅，角色情緒起伏大。她笑言最具挑戰並非連場喊戲，反而被一場簡單的敲腳檢查戲考起：「本身我好怕痕，但要幻想冇感覺，同埋敲我隻腳要忍住唔畀佢彈起，演繹時又驚太浮誇，搞到好有壓力！」

「個個話我係喊包」

談到與前輩鍾嘉欣、視帝馬國明及鄭嘉穎鬥戲，依婷大讚眾人唸對白非常自然，完全不似演角色，故乘機偷師，很感激嘉欣不時主動給予意見：「佢會叫我試吓點演會自然啲，多啲用身體語言，例如撥頭髮。（喊戲有冇向佢取經？）我都係最近先知佢喊戲出名，但我嘅喊戲通常得自己一個，之前冇拍過呢類戲，所以當係上第一堂學習。起初要時間培養，到後來個個都話我係喊包，依家我可以Roll機前玩緊，之後好快投入咁喊，開始掌握到。（有兩套台慶劇，公司好錫你。）好彩啫！可能《星》劇有幾位好戲嘅前輩，醫療個案又多，我都係沾佢哋嘅光，而《十》劇因為胡鴻鈞人氣勁囉！」

保護另一半玩地下情

以往角色設定多數有男朋友的她，今次終可一嘗暗戀滋味，不過她坦言現實中未有類似經歷：「好少暗戀人，可能平時唔出聲好難接近。（幾耐冇拍拖？）有2、3年，試過同靚仔拍拖冇安全感，因為對耐咗都係得個樣，所以依家要求男友性格好，唔使靚仔，同埋我唔會一見鍾情，要做好耐朋友先可以拍拖。（心急拍拖？）我27歲咋，事業好忙，拍拖驚外間有壓力，另一半承受唔到，我被人話就預咗，但唔想另一半都被人攻擊，所以如果遇到真愛會保護佢，曝咗光先再算。」

場地：Camellia

服裝：Bread n Butter