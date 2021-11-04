袁偉豪遲來營救　譚俊彥被拖入後巷狂毆

藝人譚俊彥（Shaun）不但長相與韓星「456」李政宰相像，就連拍劇亦同樣「好揪得」！日前他為主演劇集《廉政行動2022》拍攝煞科戲，深夜時分於筲箕灣船廠一帶開工，交代他深入虎穴拘捕罪犯，拍檔袁偉豪因遇路障未能及時營救，奸角冼灝英趁機出動鐵錘及電鋸等「武器之首」還擊，單打獨鬥的Shaun即奮力頑抗，結果打到雙雙倒地，場面緊張刺激。

談到今次「強敵當前」，Shaun說：「希望盡量少用替身，所以我買齊晒裝備，好似護墊咁，保護自己減少受傷。我知道對手係冼師傅（冼灝英）就冇咁驚，事關佢好有經驗，搵個新人同我對打嘅話，對方仲驚過我，我就真係驚喇！」

被拖入後巷打

據悉，今次劇集拍足半年，打鬥、槍戰連場，Shaun與袁偉豪等多次遇上挑戰。談到最深刻一場戲，Shaun表示於深水埗取景：「嗰場交代打爆咗車廂，有人大力扯我出嚟，然後打到入後巷。今次可以話係大製作，似足電影嘅拍攝模式，有時拍返嚟嘅嘢最終覺得唔啱用，寧願掟晒唔要再拍過。」

Shaun與袁偉豪表示今次合作令大家培養出默契，等開工不時打開心窗交流：「男人的浪漫，傾吓我哋啲郁得嘅玩具（車），同埋講吓家庭啦、婚後男人嘅轉變等等，幾開心嘅。」刻下每日僅得數小時休息的袁偉豪，視沖咖啡拉花為減壓良方，每朝早都會親手「整番杯」，且計劃稍後時間許可的話，會正式報讀相關課程增值。