畢彼特「蔗渣價錢」客串超英片　惟一要求飲「XX」

「荷里活男神」畢彼特（Brad Pitt）片酬出名高，2019年接拍《從前有個荷里活》（Once Upon a Time... in Hollywood）時片酬高達1,000萬美元（約7,800萬港元）。不過他並非企硬「冇價講」，2018年他客串超級英雄電影《死侍2》（Deadpool 2）就「象徵式」收1,000美元（約7,800港元）以下的片酬，絕對名副其實的「友情價」！

據《死》的編劇Rhett Reese指畢佬好易話為，並沒有考慮就答應客串影片。由於他出鏡幾秒就被炸死，所以他跟足演員工會定下的每日最低工資956美元（約7,456港元）。Rhett表示畢佬客串當日只開工半小時，而畢佬唯一向劇組的額外要求，就是一杯咖啡連鎖店出品的普通咖啡，不過就搞笑地要求男主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）親自遞上咖啡給他。

相比畢佬客串電影象徵式收片酬，已故男星馬龍白蘭度（Marlon Brando）就大貪得多！1978年，他獲邀為《超人》（Superman）客串飾演「超人之父」Jor-El一角，他只出場10分鐘，但就企硬開價370萬美元（約2,886萬港元），另加票房分紅的「天價」片酬，最終他袋走1,900萬美元（約1.48億港元）！他要求的片酬比起男主角「超人」基斯杜化李夫（Christopher Reeve）以及配角奧斯卡金像影帝真赫曼（Gene Hackman）還要高！雖然白蘭度「獅子開大口」，但電影公司華納兄弟為了找到「教父」加盟仍然欣然接受！