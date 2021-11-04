譚仔雲南米線25周年企劃啓動　自家女聲合唱團成軍登場

【特約報道】譚仔雲南米線為慶祝開業25周年，特別以首間開業地點的「深水埗」為引子，並以「廿五載情如初見」為主題，聯同香港藝術中心、協康會、6個本地插畫師創作單位以及國際揚名90後攝影師千紅，由下周四起透過慈善義賣以及藝術展覽，推動本地設計及文化產業的教育發展，努力回饋社會及關懷社區，重拾「深水埗」的人情味，也重返屬於譚仔姐姐和譚仔雲南米線的發源地。

「遮遮」展深水埗六大美線

譚仔聯同香港藝術中心以及6個本地插畫師創作單位，包括羅浩光Bo Law、包川田Tweaty Bao、奶茶通俗學 崔氏兄弟、謝曬皮、賤人新世紀及Plastic Thing，推出6款呈現深水埗「美不勝收」的遊歷路線圖（六大美線）「譚仔遮遮」。大家於11月11日至16日在指定日期及指定門店，全日惠顧任何堂食或外賣自取，均可以HK$60換購「譚仔遮遮」極輕量縮骨遮乙把（數量有限，換完即止，每張帳單只限換購一把譚仔遮遮）。所得收益不扣除成本全數分別撥捐香港藝術中心及協康會，以支持香港藝術中心將多位Special Needs Artists 創作的ART FOR ALL繪本，送到各兒童醫院，將有意義的故事及喜樂同盼望帶到每一個患病的兒童；以及支援協康會有特殊教育需要（SEN）兒童及青年，幫助他們發掘多方面的潛力並加以培育，讓他們盡展所能。

「譚仔女聲合唱團」正式成軍

提起譚仔，很自然想起「譚仔姐姐」，她們儼如品牌的代言人，今次為了慶祝25周年，品牌日前從1,300多位店員中，精挑細選了6位「譚仔姐姐」，包括「粉嶺囍逸店店長」玲玲姐（隊長）、「天水圍天盛店副店長」彩燕姐（副隊長）、「沙田偉華店店員」英姐、「油麻地店店員」丹琪姐、「馬鞍山頌安店店員」妮妮姐以及「荃灣海之戀店店員」家宜姐，於深水埗正式組團成軍，合組「譚仔女聲合唱團」，以新女團身份參與譚仔「廿五載情如初見」企劃的連串活動。合唱團現正密鑼緊鼓，進行秘密練氣練聲，下周將有新歌面世，勢必引起城中熱話；而有份參與錄製的新歌由畢業於美國伊斯曼音樂學院指揮系、有豐富音樂指揮經驗並曾擔任過本港多隊優秀合唱團指揮的著名指揮家劉卓熙（Sanders）擔任監製。

《譚仔．姐．遮》人情味相展

「譚仔女聲合唱團」除了推出新歌外，還會肩負《譚仔．姐・遮》攝影展的女主角，眾人日前穿上最新制服，拎起6把「譚仔遮遮」，在深水埗「六大美線圖」的小社區，以模特兒身份留倩影。是次相展由揚威國際的香港攝影師千紅（李維燊）操刀，他以文青風格，走到深水埗尋找好風景，重拾這裏的人情味；而攝影展將於11月11日至30日假香港藝術中心四樓舉行，免費入場。

詳情：

《譚仔．姐．遮》攝影展

日期：2021年11月11日至30日

時間：上午8時至晚上10時

地點：香港藝術中心四樓大堂