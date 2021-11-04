謝嘉怡「孖生妹妹」　J Lou再上位引張家朗Follow

港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）和混血網紅好友J Lou（林欣）的日光浴照曝光後，擁有標致美貌的J Lou人氣再升，早前簽經理人公司正式進軍演藝界後，即獲張敬軒欽點亮相其網上節目擔任嘉賓齊玩遊戲，剛由網紅變身藝人就可以泊住天王級歌手，真係恨死不少新人。

雖然J Lou是中法混血兒，但是在香港出生，故操得一口流利廣東話，她說：「我今年25歲，喺香港讀書嘅，仲識講英文同法文，我細細個就好有表演欲，讀大學時期開始拍片，內容就係分享喺香港、法國文化之中嘅生活點滴。」J Lou除有靚樣外，在其自拍的短片中，盡顯其開朗、活潑性格，於社交平台達逾100萬粉絲及追隨者，其粉絲團更以她出名喜愛吃飯為由，命名她為「Rice Fam」，香港劍神張家朗亦是其追隨者之一。

其實她未正式加入演藝圈前，曾和不少巨星結緣，包括美國天后Rihanna及英國男歌手Ed Sheeran等見面及進行訪談，之前又跟鄭欣宜及顏卓靈合拍廣告，問她最愛的男星，她說：「演員我鍾意周星馳，歌手就鍾意林奕匡，我希望好似港姐Lisa有機會演戲。」