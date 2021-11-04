吳若希搲歌　Eric Kwok 3次逃跑走唔出手指罅

歌手吳若希（Jinny）一向以巴辣見稱，經常喺社交網狂插老公Alex不是，完全凸顯其「捍婦本色」，唔知係咪佢太強，搞到連唔係佢老公嘅音樂人Eric Kwok（郭偉亮）都怕咗佢，一聽見佢講嘢就走夾唔抖，仲要逃走咗3次咁多。Jinny喺網上甫咗段片介紹佢今年第3首新歌《火和火柴》，話自己身邊有好多朋友遇上愛情波折，所以好想寫一首歌送畀邊班朋友，仲揀咗Eric Kwok合作作曲同監製。

喺佢心目中，Eric Kwok係個好風趣、好nice、零負評音樂人，仲公開條第一次向Eric Kwok邀歌時嘅搞笑過程片。片中佢行埋去Eric Kwok問：「我可唔可以要求一樣嘢？」Eric Kwok猛問：「咩呀？」佢繼續講：「我想向你搲歌呀？」Eric Kwok隨口答：「好呀！」隨即轉身速逃，佢就尷尬到笑爆：「佢走咗，仲走好快，我係咪失敗咗呀？」但係佢屢敗層戰，再問返轉頭嘅Eric Kwok：「唔好咁啦，我想要首歌呀？係咪可以搵日約出嚟傾吓首歌呀？」Eric Kwok又再走咗。佢問Eric Kwok點解要跑走時？Eric Kwok再走第3次，不過皇天不負有心人，佢最終成功和對方達成首次音樂上嘅合作。至於點解要避開Jinny？Eric Kwok就話：「玩吓啫。」