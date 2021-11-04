《雪姑七友》再拍真人版　「神奇女俠」Gal Gadot傳演邪惡女王

迪士尼今年6年宣布再將經典動畫片《雪姑七友》（Snow White and the Seven Dwarfs）拍攝真人版電影，而美國新星Rachel Zegler飾演片中白雪公主一角。今次新版會是歌舞片。

今日就有報道爆憑DC超英角色「神奇女俠」走紅的性感女神Gal Gadot將加盟，飾演《雪》經典奸角邪惡女王一角！曾執導《心跳（500）天》（500 Days of Summer）及《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）的導演Marc Webb將執導新版。影片將於來年開拍。

查實今次已非迪士尼首次開拍《雪》真人版電影。之前先後找來女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）及莉莉哥連斯（Lily Collins），分別於《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and The Huntsman）及《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》（Mirror Mirror）飾演白雪公主。而兩大奧斯卡金像影后查理絲花朗（Charlize Theron）和茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）則分別飾演兩片的邪惡女王角色。