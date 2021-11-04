聯乘Encore！經典「TANKER」Jacket再度回歸！

繼上年（2020年）牛仔潮牌Levi's和日本經典袋牌Porter聯乘限量發售的「TYPE II Jacket & Wallet」系列，今年再次帶來不一樣的設計。全新推出的外套以「TANKER」物料製成，新增帶有日本傳統風格的鐵藍和銀灰兩色，再配合經典空軍外套內襯鮮橙色的細節設計，有S-XL四個尺碼以供選擇。衣服胸前的兩個口袋中，右邊的口袋是可拆式的橫式摺疊銀包，型格之餘亦十分實用，買一件外套相當於得到兩件潮流單品。

此系列的靈感源自吉田克幸於1983年設計的Porter經典手袋「TANKER」，再加上Levi's經典TypeII Trucker Jacket版型融合而成。「TANKER」使用美國空軍MA-1 Jacket的獨特質地製成，採用三層式構造布料理念，外層使用尼龍斜紋布料，夾層使用聚酯棉，內層是尼龍紡。這種物料以防水耐磨和極其輕巧著稱，打響了「吉田包」的名堂，當年的日本男士上班族拋棄傳統皮製手袋，幾乎人手一個「吉田包」，之後潮流還逐漸擴展到全亞洲。時至今日，經典設計一直受到很多人的追捧。聯乘產品於11月5日在部分門市限量發售，包括KURA CHIKA by PORTER的Fashion Walk分店，有興趣的話不妨多加留意。