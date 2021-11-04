韋史密夫出自傳爆曾想過殺死老竇

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）的自傳《Will》即將推出，而他於書中狂爆料。其中包括自爆曾想過為母親報復而殺父！

他於書中說：「我父親個性好暴力，佢有酗酒問題，但佢出席我所有電影嘅首映中都會清醒。佢亦聽晒我所有唱片同探我班。」不過他表示年幼時曾目睹父親打母親：「當我9歲時，我見過我父親拳打我母親個頭，由於出拳太勁而令佢被打暈。我見到佢吐血。」韋父母在他少年時已離異，並於2000年離婚。

而他在書中表示曾想過推他落樓梯，他說：「有一晚，我好小心咁推佢從睡房去廁所，從房去廁所會經過一條樓梯，我細個嗰陣經常同自己講，有日我會為我母親報仇。我喺樓梯頂時停一停，我可以推佢落去，並好容易甩身。隨住數十年嘅痛苦、憤怒同怨恨逐漸消退，我搖一搖頭，繼續推住父親去洗手間。」最終韋的父親Willard Carroll Smith Sr.於2016年因癌病離世。

此外，韋亦於自傳中大爆1993年與首任妻子Sheree Zampino新婚幾個月時戀上電影《Six Degrees of Separation》年紀比他大24年的女拍檔《油脂》（Grease）女星Stockard Channing。2015年，韋曾於雜誌訪問時提及過自己當年太投入角色而與片中劇情一樣戀上Stockard。並笑言從此放棄再用方法演技！