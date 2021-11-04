酒店高汁點心　放題任食散點高CP

家有一寶或二寶的話，每逢假日，都會陪住二寶歎個一盅兩件，或約埋一家大細歎個點心早茶或Brunch或Lunch，飲茶一般會到酒家，一個點心閒閒哋盛惠4、50個大洋，幾口子有老有嫩埋單動輒近千，如果想喺更舒適用餐環境嘅酒店歎茶，級數及質素更高，價格自然更高，但，依家相差無幾，卻可以喺更幽雅舒適環境之中歎個點心放題，又或想舒適歎慢版的，就可以選擇酒店中菜廳新推出的摩登點心，創意食味兼備，係咪更抵更盞鬼呢？

清幽景致優閒歎

位於荃灣帝景酒店的麗都軒，離市區幾分鐘車程，靜中帶旺，環境清幽，餐廳由即日至12月17日推出全新「任點‧任食 90分鐘午市點心放題」，供應逾30款傳統美點、風味小食及精緻甜點，包括招牌的水晶鮮蝦餃、特色之最的「黑松露燒賣皇」及濃郁多汁的京式小籠包。必食推介的水晶鮮蝦餃，用上新鮮彈牙大蝦炮製，口感爽口彈牙，外皮薄而均勻，大大粒，食幾籠已經回本喇！於周六、日及公眾假期惠顧，每位客人更額外送「女兒紅酒香鮮鮑魚」及「花膠灌湯餃」。想食得更抵？3天前預訂及全數繳付可7折優惠，成人每位也不過百零蚊起，如果家有二寶又喜歡點心的巴絲打就不要錯過了。

周末午市夠飽肚

位於油麻地的城景國際樂雅軒由即日起至11月30日、逢周六、日及公眾假期推出「任點任食點心套餐」，2小時任食超過40款點心、精選小食、飯麵及甜品，包括鵪鶉蛋燒賣、甜酸炸雲吞、蜆芥炸鯪魚球、酥炸魷魚鬚等，另有新派創意之選如黑毛豬叉燒包、紫薯包等，最重要是款款點心即叫即蒸，夠晒新鮮熱騰騰。想便宜攞到盡？記得提早預訂，即享8折優惠，讓巴絲於周末與家人邊歎點心邊享聚天倫。

鬧市歎早茶話咁易

位於尖沙咀香港凱悅酒店的凱悅軒，由即日起（一星期七日均有供應）推出「任點任食午市點心套餐」（兩位起），供應款色多樣、賣相及食味俱佳的師傅巧製粵式經典點心，菜單有20多款燒味前菜、點心、老火例湯、粥飯麵、時蔬及甜點，仲會定時更新；另設素食點心午市套餐菜單供選擇添呢！精選推介有蜜汁叉燒、八味豆腐、X.O.醬炒腸粉、奶黃水晶包、蝦頭醬海鮮粒炒飯、山楂凍糕等。點心套餐設早鳥的早上10時至12時（12時或之前埋單離座更享高達8折優惠）、午市則於12時15分至2時30分，想在鬧市歎早茶話咁易！

散點創意新點心

優質好味之選

唔想畀人限住時間歎茶兼想品嘗具特色創意好味點心的話，尖沙咀香港喜來登酒店天寶閣中菜廳最新推出的「摩登點心」或許是不錯之選。由天寶閣總廚陳偉傑師傅從顏色及造型着手，採用紫薯、紅菜頭及胡蘿蔔等天然色素及星斑和M9澳洲和牛等優質食材配以精湛手藝炮製出賣相與食味一流的高質點心；包括星斑菜苗餃、紫薯流心海皇山竹、安蝦海味小蘿蔔及香葱和牛燒餅。創意作之一的「紫薯流心海皇山竹」，維肖維妙的山竹外形內是帶子及鮮蝦熬成的海皇羹，咬開香脆的紫薯外皮後，鮮香十足的海皇羹在口腔爆瀉，夠晒驚喜之餘，好心燙嘴！而香葱和牛燒餅則用上澳洲M9和牛配以洋葱及香葱等，調味再釀入酥皮內烘焗至金黃色，咬開即有豐腴和牛肉汁湧出，油香肉嫩滋味絕對令人回味。