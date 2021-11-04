靈敢侶情：壞了名聲誰會再幫襯

早前用手機App叫外賣，氣憤得嗌報警。

事緣，我因為要寫食譜，便在外賣App上的甜點店買了幾塊曲奇，用信用卡付錢前，我在備註上寫着「請給大堂職員，他們會代收」，然後便放下手機，去健身室運動。

45分鐘之後，我走到大堂，職員卻說「沒有收過」。立即回家檢查電話，發現有五個未接來電，打過去，外送員聽到是關於我的訂單之後，竟然掛線，再打去，還不接聽，我惟有用另一手機再打，接聽了，對方說：「把食物掉了，你自己找App退款吧！」問他為何不按我的備註交到大堂，他以「沒有看到」為由再次掛線。

抱着可以退款的想法聯絡App內的客戶服務員，卻未能直接對話，按指示發電郵要求退款，收到的回覆是：是客人沒有取外賣，不能退款。

這下我真的生氣，我何來「沒有取外賣」？再次致電外送員，要求他把東西送過來，他堅稱已經把東西掉了；致電甜點店，職員說不關他們的事，外送員的確把曲奇取走。

那我可以怎樣？只有繼續發電郵，奈何對方依舊說不會退款。

最後，我惟有在電郵上寫：大堂有閉路電視，顯示你的外送員有否交到大堂，我亦可以找大堂職員作證，加上App內的備註文字的截圖，這根本是騙財，若不退款，我會報警。

實在，我沒想過這樣說有用，但對方在收到信後，真的立即退款。

以為這只是個別無理事件，上網查看，方知道類似情況已發生極多次，苦主白白付數百元，恍如買食物請外送員「掉棄」，投訴無門。既然如此，從今之後我若要再用這個App，只會選「付現金」，若食物不在我手，我就不付錢。

其實難得生意這麼好，為何不好好做？壞了名聲，誰會再幫襯？真的無法理解。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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