流動卡拉OK神器　練歌必備

真人騷《全民造星4》正式啟播，96名全女班參賽者爭做女團成員，一時之間全城再度刮起選秀熱！想成為明日之星，當然要練好歌喉，由美牌Pure Acoustics推出的Amnesia是新一代「唱K神器」，內置1,200W強勁輸出及RGB燈光效果，加上可駁結他兼錄音，練歌或Busking都冇難度！

拖住周圍唱

Amnesia是一款便攜式藍牙派對喇叭系統，體積300 x 330 x 860mm，重14.5kg，足有半個成年人咁高卻設有兩個底部滾輪及彈出式手柄，輕鬆就可拖住周圍唱！它的最大功率達1,200W PMPO，內置兩組10吋低音及1組3吋高音單元，並可透過TWS藍牙連接多一對喇叭，組成立體聲系統。實測聲音震撼澎湃，低音雄渾，輸出甚具環迴感， 最正是前方RGB燈板還會隨音樂節奏而變色跳動，帶來動感燈光效果，超搶Fo！

SD卡入歌錄音

跟機附有兩支高保真VHF超動態無線麥克風，各以3粒AA電池驅動，開啟後即與喇叭系統自對配對，用戶更可借助PL6.3接駁結他，方便自彈自唱。另外，跟坊間很多卡接OK系統只能藍牙入歌不同，此機除設有藍牙5.0、USB端口及AUX IN介面外，更罕有地設有SD卡插槽，用記憶卡入歌甚至錄音都得，錄完仲可即時聽番，啱晒製作Demo之用。操作方面，配有遙控並不出奇，最驚喜是控制面板設有EQ、播放、暫停、高音、低音等多個獨立按鍵，中間圓形轉盤更包辦了音量及模式轉換等工作，操作簡單直覺。此機內置7,500mAh大容量鉛酸電池，使用時間長達 8小時，並可經USB介面為其他裝置充電。