【營事檔案】納豆煎蛋飯　富含維他命K

納豆可說是日本人的靈魂食物，就好像韓國人的辛奇(泡菜)一樣；但納豆有着像榴槤一般的特性，愛它的人很愛，不愛它的人則對它避之則吉。納豆由黃豆發酵製成，黏黏稠稠以及有着獨特的味道，正正就是其特色。

有助骨骼健康

納豆能成為日本人早餐的必備品，當然有其過人之處。納豆除了有黃豆所含的營養，例如植物性蛋白質、大豆異黃酮及維他命B雜等等外，納豆亦含有維他命K，可有助骨骼與心血管的健康，幫助鈣質吸收，強化骨骼等。維他命K是脂溶性維他命，而維他命K可分為K1及K2。維他命K1是較常見的，多數在深綠色蔬菜中可以找到，例如菠菜、西蘭花、韮菜及羽衣甘藍等；而維他命K2就多數出現在動物性來源及發酵食品中，例如豬肉、牛肉、芝士及納豆。另外，維他命K具凝血作用，若正服用抗凝血劑，食用前須諮詢醫生，否則可能影響藥物的效力。

避免交叉感染

日本正宗食法是會配上生蛋一同食用的，但今次就會選用煎蛋代替，一樣營養豐富。請注意，食生雞蛋會有機會感染沙門氏菌，沙門氏菌是常見引致食物中毒的致病原之一，在一些窩蛋、滑蛋、奄列、太陽蛋、溫泉蛋及溏心蛋等的菜式上，有比較大的風險感染到。食安中心建議如烹調的菜式需要使用生雞蛋，應選擇已經「巴士德消毒」的雞蛋 (Pasteurised Eggs)，可消滅99.9%的沙門氏菌，而處理食物時亦須保持良好衞生，以免與其他食物來源交叉感染。

【納豆煎蛋飯】(1人份)

材料：

即食飯 1盒

雞蛋 1隻

納豆 1盒

紫菜絲 適量

調味料：

日式醬油 1茶匙

做法：

1.即食飯根據指示加熱後，裝到碗中。

2.把納豆打開，將加上附上的醬汁拌勻後備用。

3.雞蛋煎成太陽蛋備用。

4.在飯上放上太陽蛋、納豆、紫菜絲及日式醬油即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。