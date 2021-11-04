巨星級待遇︱姜濤拍埋紀錄片　呻爆紅壓力大

男團MIRROR人氣王姜濤紅到發紫，佢除即將推出第9首個人單曲及有指明年7月夥MIRROR紅館開10場騷外，近日佢就率先預告將推出個人紀錄片，其實以往唔少國際巨星包括韓團BLACK PINK、美國百變天后Lady GaGa等都出過紀錄片，今次姜濤推出紀錄片簡直係巨星級待遇。

姜濤於社交網上載預告片段，片中佢提到自己想藉住呢條紀錄片，分享自己嘅經歷同想法，同時可以畀日後嘅自己回味，其中更有唔少佢童真一面嘅畫面，包括同朋友打籃球爭波、整蠱隊友等，都係舞台上較難見到嘅一面。姜濤話呢個先係最真實嘅自己：「可能你睇完呢條片會唔鍾意我，即係你本身鍾意我嘅，但發覺原來我唔係大家想像中咁，我都覺得唔緊要。」

講到爆紅後嘅轉變，姜濁就坦言壓力好大：「以前表演嗰陣，冇諗咁多，覺得開心、同大家一齊就得，但依家就有一種好似我唔畀多啲力，人哋就會（批評），所以要逼自己畀多啲力。」佢更重提早前出席公開活動時暈低一事，指：「唔好諗到我咁脆弱，雖然呢件事搞到我好脆弱，我知道我暈咗，一定會有一大班人講我哋公司唔好，講花姐唔好。」而講到情緒陷入低潮期，佢就自言情況反覆，但希望靠出歌及紀錄片作抒發渠道。

另外，姜濤第三度與護膚品牌合作，廣告中化身甜品師傅，置身喺充滿聖誕節日氣氛嘅廚房，用心製作曲奇餅，今次嘅主題，同佢首MV點擊突破1,000萬大關嘅《蒙着嘴說愛你》嘅歌詞：「Here We say I love you，都變了甜品師傅，巧妙地化掉這點苦」完全呼應，而向來喜歡美食嘅佢，可以寓工作於娛樂，認真開心！