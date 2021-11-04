鄺潔楹以為喺廁所撞鬼　原來係同學開大！

DJ Donald（阿奴）及方力申（小方）任主持的靈異節目《鬼上你架車2》第二集，將於明（5日）於myTV SUPER上架。今集Donald與小方邀得3位青春女星，鄺潔楹（Judy）、劉穎鏇（Tiffany）及伍樂怡（Kelly）一齊講鬼故。小方今次安排阿奴做司機，阿奴搞笑指小方想左擁右抱，是娛樂圈大鹹蟲！

Kelly首先分享一個睇樓撞鬼的經歷，她說有一次在外地參觀一間獨立房子，踏入屋後她媽媽就感覺有異，而Kelly就不以為意。怎料一行人到二樓參觀時發現主人房的一度大門貼着一度黃色符咒，恍如置身殭屍片一樣。於是眾人奪門而出，事後Kelly媽媽表示行經走廊時，感覺左右兩邊分別有一男一女老人家企在她身旁，感覺到他們來者不善，繼而感到暈眩，Kelly表示自此在海外都不敢隨便睇樓。

至於Judy則回憶一件小學時發生的事，當時身為風紀的她，每日放學後都要巡查廁所是否已清空。有一天，她如常推開每度廁所門查看時，推到最後一格卻推不開，於是她大聲問︰「係咪有人呀？」門後只傳來一聲微弱的「嗯」。不知哪來的膽子，Judy竟然俯身查看門底，卻發現沒有腳！於是大驚之下，大聲道︰「有冇人呀？」門後再傳來更大聲的「嗯！嗯！」Kelly情急下踢門，原來她的同學正蹲在坐廁上「開大」，一切只是虛驚一場！最後到Tiffany表示自己沒有親身靈異經歷，但就試過一次到韓國工作入住酒店，住在尾房的攝影師說「畀鬼責」，嚇得同樣住在尾房的Tiffany心慌慌！