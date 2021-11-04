Toyota bZ4X純電SUV細節公開

豐田(Toyota)為即將在2022年中推出巿場的旗下首款量產純電動車型bZ4X公開更多細節，包括將提供前驅版及四驅版選擇。前驅版擁有150kW最大功率輸出(即約201最大馬力)及約500km續航力；四驅版擁有160kW總輸出功率(即約214最大馬力)及約460km續航力。（互聯網）

今年5月豐田(Toyota)發表了一款名為bZ4X的純電SUV概念車型，並表示希望量產版能在2022年中正式推出市場，成為該品牌首款純電動車型。雖然家陣距離2022年中仍有一段時間，但廠方已急不及待和車迷透露量產版bZ4X的更多細節。

bZ4X將搭載e-TNGA底盤及最新Toyota Safety Sense系統，擁有4,690x1,860x1,650mm的車身長闊高，軸距2,850mm。71.4kWh鋰離子電池組置於車底，提供前驅版及四驅版選擇。前驅版搭載前軸電馬達，擁有150kW最大功率輸出(即約201最大馬力)及約500km續航力；四驅版搭載前後電馬達，擁有160kW總輸出功率(即約214最大馬力)及約460km續航力。0-100km/h分別為8.4秒(前驅版)及7.7秒(四驅版)。值得留意是，bZ4X提供太陽能充電板車頂選項，並可針對日本市場提供DC外接電源功能，需要時為家中或戶外電器供電。