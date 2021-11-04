原來係明燈！邵初自認運氣麻麻　逢賭必輸

應屆香港小姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴及季軍暨友誼小姐邵初，今日（4日）以抽獎嘉賓身份出席慈善獎券攪珠儀式。

問到各人平日抽獎運如何？現年22歲的宋宛穎説：「細個去咗外國讀書啱啱先返嚟，所以連六合彩都未試過買，遲啲睇睇先。」梁凱晴坦言平日有投注六合彩，但也屬試試運氣志在參與：「大獎未中過，最多贏過幾百蚊安慰獎，嚟緊星期日馬會活動都會試吓運氣。」邵初則笑言自己運氣麻麻：「參選港姐攞咗兩個獎，啲運氣應該用得七七八八啦，哈哈！其實平日賭運都麻麻，例如玩魚蝦蟹，我買嗰樣就開第二樣，所以如果你想贏就跟我買相反就得喇。（明燈嚟喎！）我媽咪會問我買乜，之後佢就會隔籬囉。（咁過年開賭局咪成日輸？）通常都係，所以唔係點玩，坐埋一邊食吓嘢。」她指雖然如此，但本身為人樂觀，依然會抱住希望去玩。

另外，宋宛穎近期進駐內地社交平台，亦講得一口流利普通話，她解釋並沒有刻意去學：「中學嗰陣有普通話堂，我本身都經常睇內地節目聽得多，去外國讀書時亦有唔少內地嚟嘅同學，講得多聽得多自然進步。」問到若遇上心儀男士，會否因語言不通而卻步？梁凱晴笑言不會：「如果佢係法國人，我就學法文。」邵初則表示媽媽是越南人，所以她懂得講簡單越南話，將來有機會也想學習。