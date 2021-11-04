寶麗金Reunion︱黎瑞恩18歲唱到48歲　李克勤被封做老師

環球唱片前身「寶麗金唱片」成立半世紀，孕育不少天王巨星及膾炙人口的金曲，為慶祝寶麗金成立50周年，昨晚（3日）特意舉行《寶麗金50周年演唱會》，邀得一眾巨星坐鎮獻唱，包括周慧敏、李克勤、黎瑞恩、蘇永康、湯寶如、黃凱芹、陳慧嫻、王馨平、區瑞強等，而校長譚詠麟雖然未能親身出席，但仍拍片支持。

一眾歌手輪流出場，蘇永康唱出《不想獨自快樂》、《越吻越傷心》等，他表示很感恩：「今晚演出有好多集體回憶，感謝寶麗金為我帶嚟大市場，特別係為我帶嚟金曲《男人不該讓女人流淚》！」之後又與湯寶如合唱《來夜方長》，湯寶如又獨唱《感冒》及《緣份的天空》。黃凱芹就唱出《傷感的戀人》與《雨中的戀人們》等Medley，他感觸表示：「對上一次參與寶麗金演唱會係20周年，心情非常興奮，呢個係我最後一次參與，希望大家以後有機會諗起我，我都會再嚟同大家表演！」

之後陳慧嫻唱出《跳舞街》，炒熱全場氣氛，以歌會友的她唱出《夜機》及《千千闕歌》等曲。王馨平就唱《別問我是誰》等曲，又笑言自稱「師妹」：「喺今日嘅歌手入面，我係最遲加入寶麗金，好開心可以同一眾師兄師姐演出，我只係一個小師妹。」接着區瑞強獨唱《愛在陽光空氣中》、《漁光閃閃》等曲，他笑言：「其實我係寶麗金最早出道嗰個，所以話『人不可以貌相』。」

黎瑞恩就唱出《一人有一個夢想》、《陽光路上》，她心情興奮表示：「好榮幸可以喺18歲時加入寶麗金，到依家48歲仲有機會為大家繼續唱歌！」緊接周慧敏唱出《自作多情》及《假裝》，她開心說：「我希望氣氛熱鬧祝賀寶麗金50周年，所以今晚載歌載舞！每表演一次就少一次機會，好珍惜每一次表演機會！」然後與壓軸嘉賓李克勤合唱《萬千竉愛在一身》，她更尊稱對方為克勤老師。尾聲克勤獻唱《深深深》及《月半小夜曲》Medley，全場反應熱烈，最後獻唱《紅日》為演唱會劃上圓滿句號。