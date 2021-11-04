小森螢　醉人G奶天使

好多人都鍾意喺飯局聚會同朋友摸吓酒杯底，覺得咁樣做可以令自己放鬆，但唔少女仔對於喺社交場合飲酒有保留，畢竟酒能亂性，一旦飲醉咗，有可能失儀，甚至失身！至於今期「世界Cup」主角小森螢，算係少數飲得嘅女仔，就連拍寫真都會飲番兩杯，話可以令自己演得更放喎！

身材一流

好多靚女一旦被問到覺得自己身體邊個部分最靚嗰陣，答案總係同一般人嘅想法有出入。舉例，明明以一副激凸車頭燈最吸睛，偏偏話自己嘅鎖骨最迷人，都唔知佢係謙虛抑或虛偽。好似日本寫真女優小森螢，擁有一副激凸身材，肌膚仲雪白到好似剝殼雞蛋，當中又以一對誘人G奶最吸睛！之但係螢妹喺一次訪問中被問到自己有咩賣點時，佢居然話對腳好靚，又話面上嘅小酒凹好可愛，對於自己嗰對巨乳隻字不提，真係吹脹！

瓣數多多

小森螢除咗拍寫真之外，仲有好多身份，其中一個就係抖音表演者！話說佢經常拍抖音片，每次出鏡都着得好性感，而且又唱又跳，搞到酥胸半露，吸引到唔少網友捧場，令佢喺網絡界薄有名氣。另外，螢妹係一名侍應，喺一間深夜女僕咖啡店打工，因為個樣生得可愛又有好身材，兼且會因應客人要求玩變裝，所以甚受客人歡迎，早前電視節目《給與明細》仲追訪過佢添！

帶醉上陣

講到螢妹嘅寫真事業，都算幾順利，雖然佢喺上年參加選美活動「第2屆Sanspo GoGo女王」時，與獎項無緣，但自從喺今年推出首隻寫真映像作品《アイドルワン ほろよいほたる》後，人氣開始上升。據了解，一向愛好杯中物嘅螢妹，獲准喺演出時飲番兩杯，帶住醉意嘅表情同豪放嘅演出，獲得觀眾大為讚賞。計我話，螢妹咁鍾意飲酒，不如搞番個粉絲暢飲聚會，實行同大家一齊飲個夠本啦！