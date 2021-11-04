重現與梅姐昔日片段　林家棟心翳：好多回憶！

影帝林家棟早前客串電影《梅艷芳》，扮演上世紀80年代華星唱片高層蘇孝良，即是把梅艷芳（梅姐）由新秀冠軍推上天后之路的「功臣」。家棟與導演梁樂民日前齊齊受訪，他強調今次不是「模仿大賽」：「旨在演繹出當時香港人向前衝嘅精神，我同蘇生都有幾面之緣。（參考佢啲乜？）佢成日微笑、寡言咁囉。今次係我首次做人『老竇』（經理人），呢種職業最嘔血，預咗你紅、被你飛起，但又驚你走歪路，有責任出手拉番正你，總之吃力不討好。」

戲中重現他當年與梅姐同台的片段，當中點滴令人不勝唏噓，家棟不諱言：「心翳㗎，1984年佢參加比賽我有睇，我主演嘅第一套劇集《大鬧廣昌隆》佢唱主題曲，之後同佢拍《愛君如夢》，片場內佢成日叫我講笑話，接住《1:99演唱會》佢負責統籌，我有份做司儀。我以粉絲嘅心態去支持，佢係一個好好嘅借鑑，教大家待人接物同處世，真係好多回憶。」家棟又指拍攝時，其中一場戲講述自己於錄音室見到扮演梅姐的王丹妮，神態幾可亂真，令他印象相當深刻。

至於梁樂民由接獲電影公司老闆通知，再由籌備到完成製作，足足花上5年光景。他感恩表示：「拍傳記其實好難，團隊覺得機會難得，大家好落力，尤其中間牽涉好多梅姐生前嘅記錄短片，真係唔知版權屬誰，好花時間去搵。（版權費好貴？）團隊再而三嚟問我係咁一定要呢段（片），我就知好貴。（係咪原先電影拍得好長？）本來4個幾鐘嘅，依家濃縮咗兩個幾鐘，當然都有啲場口抽起咗，但老闆答應咗嚟緊會有director's cut原汁原味。」