【是日通勝】（一點居士）

辛丑年十月初一丁巳土危日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：祭祀、安床、納畜

忌：栽種、出行、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、3、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座

身心狀態佳，面露笑容可帶來更好的運氣。

金牛座

毋須為錢銀問題煩惱，紫水晶可催旺運勢。

雙子座

生活稱心如意，不妨以正能量感染身邊人。

巨蟹座

運勢中規中矩，穿橙色衣着有助提升魅力。

獅子座

受惠於天時地利人和，事業發展無往不利。

處女座

健康運最強！愛情、事業、財運也很不錯。

天秤座

財運稍遜，投資必須審慎，不可輕舉妄動。

天蠍座

運滯是暫時性，不用沮喪，青白石可增運。

人馬座

理財有道，生活愜意，順境時要懂得感恩。

山羊座

健康狀況一般，要愛惜身體，勿亂發脾氣。

水瓶座

財運非常好，不妨向有需要的人伸出援手。

雙魚座

霉運纏身，適宜放慢步伐，切忌藥石亂投。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）兔 是非多

鼠

感情運一般，已婚者要多包容另一半。

牛

自以為是不要得，易對工作構成障礙。

虎

對身邊的人和事感好奇，利事業發展。

兔

心神不定，工作表現差，易跟同事爭執。

龍

精力充沛，責任感強，謀事可取得佳績。

蛇

跟另一半要多溝通，並要留意說話語氣。

馬

雜務纏身，生意人一旦分心易虧本收場。

羊

福星高照，出席交際場合，可遇上貴人。

猴

工作獲上司讚賞，忌自滿，宜保持謙遜。

雞

不管多忙也不能忽略休息，健康最緊要！

狗

盡得天時地利，事業發展可更上一層樓。

豬

是日沖煞，碰到問題時，宜保持平常心。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

一箭穿心 錢財不聚？

舊有的風水書籍提及大門與窗形成一條直氣，好像一支箭，由大門穿過廳堂再到窗，一條直線穿過。說明這樣的家宅，財來財去，難有積存，相信有小部分讀者都有聽聞。

現在香港的住宅樓宇，十之八九的設計都是這樣，也許大部分讀者所居之宅，正是如此。那麼是否因為香港樓宇有這樣的設計，才造成香港人的錢財難聚呢？事實上，香港人在銀行積存的財庫，是世界前列，何解？

書云：「沖起樂宮無價寶，沖起衰宮化飛灰。」以下元八運大金龍在東北，一個坐東北向西南的單位，大門在東北與大窗在西南，形成風在西南方沖進來，穿過廳堂，再由東北大門走。這樣的住宅當然錢財不聚，工作艱辛，正是一箭穿心之住宅，也是書中所云：「沖起衰宮化飛灰」。

風水是一陰一陽，有凶自然有吉。如果八運的住宅，坐西南向東北，大金龍在東北，所以風由東北大窗進入廳堂，再從西南大門穿走，這樣的住宅絕不會出現錢財難聚之問題，反而是發財發貴，積聚錢財之家宅。這正是書中所云：「沖起樂宮無價寶」是也！