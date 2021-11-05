周杰倫戀「毛」成癮　世界名畫驚見方文山？

台灣天王周杰倫（周董）近年常被發現在藝術展、博物館或畫廊現身，並跟不少知名藝術家交流，包括和KAWS在東京街頭漫步，又跟村上隆合照等外，他更是十分低調的超級藝術品收藏家。去年周董網晒周媽媽的獨照，始令外間發現周媽媽身後掛有KAWS的海綿寶寶《 AGAIN AND AGAIN》，這作品於2018年在拍賣會上以103萬英鎊（約1094萬港元）賣出，想不到已成為周董的藏品名單中。昨日（4日）周董網晒有「英國藝術教父」之稱、普普藝術代表人物David Hockney的自畫像，同時更把好友兼御用填詞人方文山的照片拼在一起，他留言：「根本方文山」。

無疑兩者由眼鏡、鬍鬚、輪廓及衣服等均激似，不只周董覺得他們撞樣，不少網友甚至圈中好友包括柯有倫等也留言的笑指，根本是同一人，柯有倫留言：「搞不好老師私底下有兼職當模特兒。」當大家熱討激似度時，有網友突破「盲腸」，反問周董何時推出新歌，更叫他別只做「藝術倫」，快快「回歸」老本行出歌。

而之前把鬍鬚剃清的周董，但近日又重返「鬍鬚倫」行列，見他網晒和太太昆凌出席好友生日派對的合照中，他留了一臉鬍鬚，另外他和好友們合照時，更把鬍鬚key在對方身上，他留言：「嘴上無毛，辦事不勞！」估唔到，毛係對周董咁重要！