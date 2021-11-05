七仙羽成功打救湯沛宜　一年拍夠5部電影！

憑一句「師傅愛你」爆紅的堪輿學家七仙羽，綜藝劇集愈撈愈掂，見湯沛宜（Toto）和黃榕相對搵錢少，早前在深水埗佛堂為她們做貼金法事，催旺財運，湯沛宜自爆今年已拍了5部電影，大叫神奇。

七仙羽為電視台拍過不少綜藝節目，人氣爆燈，近日除為ViuTV拍攝綜藝《七救星》第二季《七福星》外，並首次拍劇，正在趕拍劇集《940920》的她，不計較捱通宵開工，她說做幕前乃時勢所趨並非為錢，因為一向唔憂生活，世界各地都有物業。她表示為Toto和黃榕做法事並無收錢，她說：「覺得佢哋好可憐，好難有工開，好想幫吓手。」她說試過有次與一位𡃁模拍廣告，發現𡃁模廣告酬勞比她少很多。為ViuTV和開電視兩電視台拍過不少有玄關學節目，問到會否跟無綫合作？她說：「佢哋冇搵我，見步行步，見招拆招。」當日七師傅親自操刀，為Toto、黃榕和網上主播的「火爆象」貼金，她們跪在地氈上雙手合十，給她們臉上貼金箔，之後又拿着燒着的衣紙在頭上打圈，幾乎燒到頭髮。

湯沛宜表示貼金感覺像「叉電」，自爆拍完《鬼同你上位》後，陰氣好重，要定期請師傅替她除陰氣當叉電，表示貼金有助吸人緣及財運，「上年遇到師傅之後，今年我拍咗5部戲，好犀利，每套都有5位數收入，而且都係主動搵我，好神奇。」而黃榕本身已獲帶挈夥拍七師傅拍《七福星》，是次主要問工作，自爆去年拍過兩部電影，均未能上映，令人感覺她似在影圈「失蹤」，她灰爆說：「自己興趣跳舞、打碟和健美，樣樣都試過，但好似無一樣強項，所以都係想多啲拍戲。」