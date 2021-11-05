姬絲汀史釗活2.0︱《安眠書店》女主角同小鮮肉鄰居劇假真情？

美國劇集《安眠書店》（You）上月推出第3季，上架唔夠一個星期，已同大熱韓劇《魷魚遊戲》拍得住，一度登上全球排行榜第2位。第2季開始成為女主角「Love」嘅Victoria Pedretti，比殺人狂男主角「Joe」Penn Badgley更瘋狂，將恐怖情人完美演繹！第3季二人組織家庭，原本想過着安穩生活，點知先後同鄰居出軌。講「Love」遇上由Dylan Arnold飾演嘅小鮮肉「Theo」，有指二人戲假情真擦出愛火花，消息傳出後唔少網民都舉腳表示支持，大讚二人外形勁匹配！

26歲Victoria Pedretti入行被譽為「翻版姬絲汀史釗活」，雖然冇高挑模特兒身形，而且仲有些少baby fat，反而好啱網民口味，大讚好girlfriend-able。除咗外型，佢仲係演技出色嘅演員，近年參演多套驚慄作品《陰宅異事》、《陰宅怪事》等，人氣急升，獲封為「新一代鬼后」。最有趣係，原來私底下嘅佢非常細膽，唔敢睇恐怖片，直言：「覺得生活已經夠恐怖，不需要再自己嚇自己。」

而Dylan Arnold比女方年長1歲，樣貌青澀，仲散發小鮮肉感覺。過往經常飾演男朋友角色，於2018年《月光光心慌慌》及今年續集《月光光殺清光》，飾演Andi Matichak男友。