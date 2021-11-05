《永恆族》因一個角色被多國禁映　香港開畫打破《尚氣》

由金像華裔女導演趙婷執導的漫威新作《永恆族》（Eternals）前日（3日）於香港開畫，結果開畫首日力壓多部新開畫電影勁收近400萬，超越漫威前作《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings）於9月初上映時的316萬香港開畫日票房。而截至昨日下午5時，《永》的累積票房已衝破610萬。

早前《永》被指會出現MCU（漫威電影宇宙）由男星Brian Tyree Henry飾演的首個男同志超英角色法斯托斯（Phastos），而片中更有一場他與同性伴侶的吻別鏡頭。據知就是此鏡頭，導致影片被3個中東國家沙特阿拉伯、科威特以及卡塔爾禁映！影片原本於下周四（11日）於當地上映，而當地電影局要求將「問題鏡頭」刪走不過被迪士尼拒絕。因而令影片禁映！除了中東國家之外，新加坡亦將此片列為「M18」（即香港三級），18歲以下觀眾禁止購買與入場。

另方面，近日有位外國索女Alyson Tabbitha因模仿安祖蓮娜在《永》片中「典娜」（Thena）一角而受到網民留意，她的造型維肖維妙，天有網民認為她比安祖蓮娜更養眼! 除了「典娜」之外，她亦有扮過安祖蓮娜其他角色如「黑魔后」及「盜墓者羅拉」。