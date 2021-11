《永恆族》因一個角色被多國禁映　香港開畫打破《尚氣》

由金像華裔女導演趙婷執導的漫威新作《永恆族》(Eternals)前日(3日)於香港開畫,結果開畫首日力壓多部新開畫電影勁收近400萬,超越漫威前作《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings)於9月初上映時的316萬香港開畫日票房。而截至昨日下午5時,《永》的累積票房已衝破610萬。

早前《永》被指會出現MCU(漫威電影宇宙)由男星Brian Tyree Henry飾演的首個男同志超英角色法斯托斯(Phastos),而片中更有一場他與同性伴侶的吻別鏡頭。據知就是此鏡頭,導致影片被3個中東國家沙特阿拉伯、科威特以及卡塔爾禁映!影片原本於下周四(11日)於當地上映,而當地電影局要求將「問題鏡頭」刪走不過被迪士尼拒絕。因而令影片禁映!除了中東國家之外,新加坡亦將此片列為「M18」(即香港三級),18歲以下觀眾禁止購買與入場。

另方面,近日有位外國索女Alyson Tabbitha因模仿安祖蓮娜在《永》片中「典娜」(Thena)一角而受到網民留意,她的造型維肖維妙,天有網民認為她比安祖蓮娜更養眼! 除了「典娜」之外,她亦有扮過安祖蓮娜其他角色如「黑魔后」及「盜墓者羅拉」。