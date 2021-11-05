【特約報道】「樹落葉，人落髮」，頭髮每日都會正常代謝脫落，不過原來秋天是脫髮旺季，脫髮量足足是春天的三倍！秋天經常頭皮痕癢、頭皮增加，甚至掉髮增多，一來是由於夏秋轉季由濕熱變得乾燥，氣溫變化大，頭皮未能適應調節；二來是未有順應季節的變化選用合適的護髮用品；第三則是最重要一點，是燥邪侵肺，血熱所致。

十個脫髮，五個血熱。血熱的成因眾多，從外因來看，人體受風、濕、熱邪等侵擾或外感入裏化熱會使血分伏熱。從內因來看，人體情志鬱結、氣機鬱滯、鬱久則心火亢盛、易化熱傷及血分。另一方面，飲食上的不節制，過食辛辣刺激，腥葷動風之品可使脾胃失和、脾失健運同樣容易化火傷血。

秋天燥邪當旺，肺屬嬌臟，最怕燥。肺熱加上飲食如BBQ及打邊爐所帶來的熱邪，會增加體內熱氣，令血熱妄行。而秋天萬物蕭條，容易令人情緒波動，整天心情也在低谷徘徊。所以秋天特別多人出現血熱的情況，身體會非常燥熱，感覺自己身體裏面有火一樣在燃燒。

中醫指「髮為血之餘」，血的營養、濡潤作用對頭髮的生長非常重要。血熱者的髮絲就像置於火爐旁，濡潤不力繼而變得枯萎乾旱。血熱日久轉化成血燥，人體更加為之失潤、口燥咽乾、皮膚搔癢、頭皮失養而鱗屑增多，頭髮容易脫落，情況嚴重的更可血熱生風，內風損傷陰份，頭皮養份進一步虧損引致頭髮成片的脫落。

血熱體質者通常會有手心燙、牙齦出血、心煩、口渴、便秘、尿短赤、易生痤瘡等表現。中醫一般用涼血滋陰潤燥的食物來改善問題，例如生地、麥冬、玄參、菠菜、甘蔗、秋梨等，女士則可以多吃蓮藕。俗話說「男不離韭，女不離藕」，蓮藕生用性寒，有清熱涼血、解煩止渴、滋陰生血的作用。如血熱情況嚴重，可以在專業中醫師的操作下放血拔血罐，疏風清熱解毒。日常也要保持心情舒暢、禁食辛辣刺激性食物。

從身體內部平衡陰陽及化燥，再加上轉換些高保濕又溫和的天然護髮用品，一般都能在短期內改善秋天脫髮問題，安度脫髮之秋。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。