真係大個！「國民女兒」楊紫激罕騷胸冇人Buy

性感都要被插？有「國民女兒」之稱的內地女星楊紫，貴為「90後四小花旦」，主演的電視劇向來收視及口碑好，包括《香蜜沉沉燼如霜》及《親愛的，熱愛的》等，故她更有「流量花旦」之稱。粉絲群老中青都有，另一原因是童星出身的她，年紀小小已「入屋」，加上一貫是走可愛及清新的玉女路線，親切度當然高。但是偶然換換形象，未必被接受。日前楊紫激罕騷胸，上演一幕玉女也「峰」狂，竟然飽受負評，明星唔易做！

日前楊紫在青島出席活動並以一襲低胸裙上陣，激罕晒白滑雙峰及事業線，並在當地的沙灘拍攝一輯唯美寫真跟網民分享。做慣玉女的她多年來非常錫身，衣着保守，更被批評衣着品味，昔日最性感的頂多是露香肩或露少許心口，即使身材屬有料之人，絕少拋胸。今次的性感尺度算是少見，所以引起網民瘋狂熱討，直言她長大了，由玉女變輕熟女，更說她令不少宅男徹夜難眠：「睡不着了，你負責嗎？」、「又美又白！睡不着了！我要反覆看一個晚上！」

有讚當然有彈，當中竟然有不少網民狂插造型師，認為這襲低胸裙根本不適合楊紫，清純欠奉，換來的是風塵味十足：「換造型師吧！好好的一位姑娘被打扮的風塵味十足！」、「低領設計毀了所有！」、「還是別穿低領裝了，容易招黑！」