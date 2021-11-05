遭健身網紅質疑操肌靠藥物　金鐘國咁樣回應

韓國45歲男歌手金鐘國有份演出人氣綜藝節目《Running Man》（RM）走紅亞洲，而眾所周知，金鐘國向來熱愛健身，更打造了一身健碩肌肉，他更於今年6月起，開設短片頻道，分享健身短片，短短半年已狂吸228萬訂閱者。

不過，加拿大著名健身網紅Greg Doucette近日上載以「金鐘國有冇用藥呢？」為題的短片，談論金鐘國的身材，Greg指金鐘國是韓國出名的歌手，幾乎無人不曉，做運動亦已超過20年，又指金鐘國絕對有資格做健身教練，但他卻質疑金鐘國在操肌的過程中可能有服用藥物。

Greg指金鐘國已45歲，身材卻愈來愈好，質疑他靠服藥才能塑造這身肌肉。他又指男性45歲起，男性荷爾蒙便開始下降，但像金鐘國這樣45歲的身材比25歲、35歲時還要好，只能認為是靠藥物，他還表示：「如果有人願意跟我打賭，無論賭100萬美元，還是賭上性命，我都會賭金鐘國肯定有食藥。」

而金鐘國則否認相關的質疑，留言表示靠持之以恆的努力及精神上的堅持，大家也是有可能做到的，自言2年前的雄性荷爾蒙數值為9.24，現在可能低一點，但他以前覺得這個不值一提，現在看來有必要向人炫耀。