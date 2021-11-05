女生必看　韓星大熱針織穿搭

到了穿針織的季節喇，每年寒冷天氣都可以見到不分男女、年齡的人士穿着針織衫。雖然針織衫是非常普遍的單品，但每年流行的款式都不同，只要搭配得當就可以變得時尚，也能穿出個人的風格品味。參考女星和潮人的針織穿搭就可以看到今年秋冬的流行趨勢，一起尋找靈感吧！

百搭易襯針織外套

每年秋冬必不可少的一定是針織外套，寬鬆款式可以內搭荷葉邊或者娃娃領元素的襯衫，將領口的特色顯現出來，多層次的搭配展現出衣服的不同風格。還會解開針織外套下邊一兩個鈕扣變成短款，配上高腰褲或高腰裙能在視覺中增加下半身比例。今年的復古風潮將流蘇元素帶回來，流蘇元素的的針織外套受到IU和泫雅兩大女神喜愛，穿上之後顯得靈動飄逸兼自帶女神感。

迷人兩件式針織上衣

今年春夏大熱的針織背心，幾乎人手一件。如果你手上也有針織背心，只需要加上一件同色系同材質的針織外套就可以成功過度成為秋冬裝。無論是平口還是吊帶的針織背心，都可以使用這個穿搭法則，既環保又能體驗不同的搭配。另外，想帶點小性感的可以細肩帶針織背心加上一件針織罩衫，露出鎖骨的部分顯得性感迷人。

溫柔可人針織裙

想在秋冬變成溫柔風的小鳥依人，針織裙是一定要入的單品。顏色上宜選擇粉嫩暖色調的米色、暖黃或粉藍等。針織柔軟的特性是比較貼身和顯露身材曲線，缺點就是連身上多餘的肥肉都顯現出來。很多人都是因爲腰上的贅肉不敢嘗試針織裙，其實只要加條厚腰帶就可以遮住。