為慳幾百蚊自己砌　呂爵安損手離場！

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）雖然萬千寵愛在一身，但其實生活依然相當貼地，即使買了一張新枱都要自己落手落腳親自砌。他在社交平台分享整個過程，見他造型十足趴在地上，跟着說明書一步一步裝嵌，散發出一股獨立男性的味道。

不過，他不慎誤傷右手中指，粉絲大叫心痛。他表示：「話說因為嚟咗部琴，所以阿媽決定換張細啲嘅枱慳返啲位，但嚟咗幾日我都太夜收工冇時間搞。本身都諗住叫人搞算，但今日竟然難得地早收工，就決定返屋企幫阿媽砌好張新枱，（好有型咁話：唔使搵人幫啦，等我嚟。）咁我諗住憑我細個砌模型嘅經驗，應該輕輕鬆鬆啦，點知竟然砌咗成2個半鐘，勁多零件，屋企又冇乜工具，搞到手都損埋，即刻同阿媽講，下次唔好慳嗰幾舊水，比人砌算啦。」

大功告成後，阿妹向他表示：「嘩哥哥真係好犀利喎。」阿媽又表示：「生個仔果然都有啲用。」令他感到有莫大的成功感，笑言：「依家行出廳都威風啲，值得值得。家庭地位即刻高咗，阿媽瘋狂切生果，阿妹望我嘅目光都唔同咗，今次阿哥威晒，但應該只限今晚。」而與他正合拍電影中的藝人毛舜筠亦留言叮囑他早點休息，因為明天有早班。他亦回覆表示：「知道媽媽。」