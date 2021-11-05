周末早午餐歎美食　好有度假風

每逢周末假期，總幻想自己在陽光與海灘下，品嘗美酒與佳餚。雖然夢想和事實總有點距離，不過大家也可以在周末揀選自家心水餐廳，在美景下品嘗菜式豐富和有異國情調的早午餐，在悠然的度假氣息下，輕輕鬆鬆填飽肚子。

鬧市高空景

香港寸金尺土，到處都是密集的高樓，想遠眺一望無際的景色，就要揀選高樓層的餐廳。位於銅鑼灣大廈頂樓的ALTO Bar & Grill，窗外景色自然無得嘆，現時餐廳逢星期六及日推出Sky High Brunch Club早午套餐，客人可無限量享用鰹魚炸鴨腿配西瓜沙律、煙熏鯖魚沙律和香料煙熏牛肉他他伴粟米脆片等多款前菜或沙律，海鮮菜式可選擇河蝦配Comeback Sauce醬或半隻波士頓龍蝦配煙熏紫蘇牛油及雜菜沙律。主菜有多樣選擇，包括黃油春雞、炸魚薯條、煙熏黑線鱈魚、伊比利亞豬肋骨或經典英式烤牛，最後以拖肥布甸或杏仁泡芙等甜點作結，邊吃邊欣賞高空美景，胃口都好啲。

地中海風情

提到度假勝地，地中海肯定是其中之一，中環摩登地中海餐廳Quiero Más剛推出全新周末早午餐，提供各式各樣的地中海風菜式。除可享用小點拼盤，還有2道主菜，第一道可選擇法式忌廉龍蝦或西班牙脆皮烤乳豬，第2道主菜有西班牙海鮮飯或意大利卡邦尼意粉，甜品則有巴斯克芝士蛋糕和炸西班牙油條，加指定價錢可無限享用指定美酒，來杯西班牙水果酒配美食，完全感受當地風情。

西班牙滋味

西班牙的美食琳琅滿目，選擇多元化的Tapas更是地道的小食，中環香港美利酒店Murray Lane由現時至12月5日逢星期六及日推出西班牙地道滋味早午餐，西班牙籍總廚特別從當地運入辣椒、血腸、辣肉腸和八爪魚等食材炮製美食，自助吧枱放滿風乾火腿、芝士和酥餅等，另外特選菜單內有15款西班牙小食，客人可從中揀選3款，當中包括有薯仔蛋黃醬沙律、番茄希靈魚沙律、蒜油白鯷魚、西瓜凍湯等。切肉車還會輪流推出烤乳豬和烤肉眼牛扒，愛肉之人不可錯過。每位惠顧的客人可費享用1杯西班牙水果酒。