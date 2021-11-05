Urus Off-Road Edition豪爽林寶　硬得起！

意大利「狂牛」Urus推出市場至今短短3年產量速破1.5萬輛，而在林寶堅尼(Lamborghini)早前公布的2021年上半年銷售數字中，單是Urus的銷量便佔了新車總銷量接近六成。它之所以備受追捧，全因它是目前唯一的5座位「林寶」，具備高性能兼更便於日常出行。咁當然Urus的賣點也豈止於此，最近林寶堅尼香港特別推出Urus Off-road Edition，將其外向及硬朗個性進一步展現。

全新Urus Off-road Edition是以標準版Urus為基礎特別定制打造。不止將TERRA（越野）、 SABBIA（沙地）和NEVE（雪地）三種本屬Options的駕駛模式添加到ANIMA自我調整網絡智能化管理系統中，藉着多功能越野能力及可主動調高離地間隙來更安全地克服崎嶇障礙地形，瞬間解鎖香港任何道路。 車上還配備底盤鋼板、高傾斜度設計頭尾泵把保護鋼板、拉絲鋼面排氣管、不銹鋼運動型車側腳踏板、全景天窗、黑色車頂架及車頂行李箱，配搭低調優雅的 Grigio Nimbus 金屬銀灰色車身塗漆，為650hp的越野狂牛Urus，增添硬朗的Off-Road個性。

規格表

車型：五座位SUV

引擎：V8雙渦輪增壓

容積：3,996c.c.

最大馬力：650hp/6,000rpm

最大扭力：850Nm/2,250~4,500rpm

傳動：八前速自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：3.6秒

100~0km/h：33.7米

極速：305km/h

車身體積：5,112×2,016×1,638mm（長×闊×高）