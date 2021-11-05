保良局屬下幼稚園現正招生 同創更精彩豐盛的三年
2021年11月05日 16:00
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(客戶提供)
【特約報道】保良局屬下24所幼稚園遍布港九新界，全部均已參加教育局「幼稚園教育計劃」，為2歲8個月至6歲幼兒提供優質的幼稚園教顧服務。
在優良的學習環境下，幼稚園將透過多元學習模式，引發幼兒學習興趣，並按其發展需要及能力，從愉快中建構知識及共通能力，培養正向思維及性格強項，達致全人成長。保良局屬下幼稚園的專業團隊具備豐富的教學經驗，充滿熱誠，用心愛顧幼兒，並與家長攜手同行，為幼兒人生首個學習階段，締造更精彩豐盛的三年。一起看看保良局屬下幼稚園的校園生活 https://youtu.be/v_gxlk2nZ5w
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保良局幼稚園的校園生活
做好準備，面試表現更出色
面試前，家長及小朋友可以如何準備？在面試時，學校會觀察小朋友哪些方面？
保良局屬下幼稚園2022/23學年現正招生，由幼稚園校長親身分享最實用的面試貼士，為各位家長解答K1面試疑難！ 立即收看影片分享，家長就能好好準備面試，讓子女入讀心儀的幼稚園。
不想錯過更多報考幼稚園貼士的話，請讚好Facebook專頁，留意保良局屬下幼稚園的最新資訊吧！https://shorturl.at/lxMSU
多元學習模式，引發幼兒學習興趣
全面探究科學，一起從探索中起步！
有屬下幼稚園設「科學探究」為主題課堂，培育小朋友對日常事物產生好奇心，建立主動學習模式 (Active Learning)，提升分析及解難能力，對小朋友學習發展有長遠影響！ 校舍設有互動體感遊戲的「科學探究園地」，以及小小工程師、Rolling Ball、Water Wall等多元學習活動區，小朋友就可以盡情探究日常生活中隱含的科學原理！
收看: https://www.youtube.com/watch?v=Zscj6NtXceM (保良局易桂芳幼稚園)
從話劇中發掘幼兒潛能
有屬下幼稚園利用話劇訓練，發掘學生身上的潛能，而且透過表演，讓他們大大提升自信心！相信不少幼兒也會害怕在眾人面前表演，例如說話比較細聲，不敢做動作。保良局金卿幼稚園提供了一個妙法，就是提供指示讓幼兒嘗試演繹一支筆到一件交通工具、一隻動物，甚至模擬聲音，幼兒學習運用想像力及表達能力，慢慢放膽在他人面前表達自己。而且，幼兒之間互相觀察及模仿，學習效能亦都會事半功倍！收看：https://www.youtube.com/watch?v=gPBS-U427Q0 (保良局金卿幼稚園)
從日常生活中愛上英語
0至6歲是幼兒學習語文的黃金期，我們應該怎樣把握期間，讓小朋友愛上英語？
有屬下幼稚園採用主題教學延展活動，教師會根據幼兒的興趣和生活經驗來設計不同的英語活動，過程中引導幼兒用英語討論及表達意見，讓他們在愉快的學習環境下學習英語。
看看愛上英語小貼士： https://www.poleungkuk.org.hk/service/education/plktaysfmkg (保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園)
樂在「問題-探索-經驗」 提升學習原動力
好奇好問是幼兒的天性，也是引發幼兒學習的原動力。有屬下幼稚園採用建構學習理論為本的「問題-探索-經驗」學習模式，讓幼兒親身操作進行學習。簡單日常生活材料例如車輪及墨汁也可以成為學習課題，幼兒從發問問題，到主動探索找出答案，最後總括及累積經驗，一步步建構新知識及經驗。老師更會從中鼓勵他們討論及以創意思考的方式找出問題的解決方法和策略，使他們更主動學習，擁有更快樂的學習歷程。
看看學習小錦囊: https://bit.ly/3rUOSGv (保良局鄧碧雲紀念幼稚園)
小朋友彈奏豎琴，我都做得到
有屬下幼稚園將這種不平凡的樂器推廣至校園內，讓K2-K3學生都有機會親手嘗試彈奏豎琴，讓優雅美樂洋溢於整個校園。學生對豎琴都喜愛不已，對同學學習成長更獲益不淺。於練習過程中，能夠提升他們小肌肉及手眼協調的能力，更透過練習培養他們不斷嘗試、永不放棄的精神。此外，彈奏豎琴更能提升小朋友的音樂感、節奏感；再經過多次個人及團體公開表演，更能訓練出毫不怯場的自信！收看: https://www.youtube.com/watch?v=ygYeFcbOiDk (保良局曾星如幼稚園)
帶你走入「綠愛廚房」
有屬下幼稚園設有「小小綠田園」及「魚菜共生學習區」，提供真實的自然學習環境，讓幼兒學習自然生態及認識生命。幼兒更可體驗到「一站式」的種植樂趣，從自製雨水收集系統採集雨水讓幼兒灌溉菜蔬、廚餘小天地讓幼兒收集廚餘製作肥料，到收成蔬果。學校利用校園內種植的有機食材，由老師和學生烹調出不同營養食物，讓小朋友體驗及品嘗。
收看: https://www.youtube.com/watch?v=swRpMK7USpQ (保良局吳多泰幼稚園)