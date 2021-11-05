保良局屬下幼稚園現正招生　同創更精彩豐盛的三年

【特約報道】保良局屬下24所幼稚園遍布港九新界，全部均已參加教育局「幼稚園教育計劃」，為2歲8個月至6歲幼兒提供優質的幼稚園教顧服務。

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保良局幼稚園的校園生活

做好準備，面試表現更出色​

面試前，家長及小朋友可以如何準備？在面試時，學校會觀察小朋友哪些方面？​

保良局屬下幼稚園2022/23學年現正招生，由幼稚園校長親身分享最實用的面試貼士，為各位家長解答K1面試疑難！ ​立即收看影片分享，家長就能好好準備面試，讓子女入讀心儀的幼稚園。

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多元學習模式，引發幼兒學習興趣

全面探究科學，一起從探索中起步！​

有屬下幼稚園設「科學探究」為主題課堂，培育小朋友對日常事物產生好奇心，建立主動學習模式 (Active Learning)，提升分析及解難能力，對小朋友學習發展有長遠影響！ 校舍設有互動體感遊戲的「科學探究園地」，以及小小工程師、Rolling Ball、Water Wall等多元學習活動區，小朋友就可以盡情探究日常生活中隱含的科學原理！ ​

從話劇中發掘幼兒潛能

從日常生活中愛上英語

0至6歲是幼兒學習語文的黃金期，我們應該怎樣把握期間，讓小朋友愛上英語？​

​有屬下幼稚園採用主題教學延展活動，教師會根據幼兒的興趣和生活經驗來設計不同的英語活動，過程中引導幼兒用英語討論及表達意見，讓他們在愉快的學習環境下學習英語。​​

樂在「問題-探索-經驗」 提升學習原動力

好奇好問是幼兒的天性，也是引發幼兒學習的原動力。有屬下幼稚園採用建構學習理論為本的「問題-探索-經驗」學習模式，讓幼兒親身操作進行學習。簡單日常生活材料例如車輪及墨汁也可以成為學習課題，幼兒從發問問題，到主動探索找出答案，最後總括及累積經驗，一步步建構新知識及經驗。老師更會從中鼓勵他們討論及以創意思考的方式找出問題的解決方法和策略，使他們更主動學習，擁有更快樂的學習歷程。

小朋友彈奏豎琴，我都做得到 ​

帶你走入「綠愛廚房」

​有屬下幼稚園設有「小小綠田園」及「魚菜共生學習區」，提供真實的自然學習環境，讓幼兒學習自然生態及認識生命。幼兒更可體驗到「一站式」的種植樂趣，從自製雨水收集系統採集雨水讓幼兒灌溉菜蔬、廚餘小天地讓幼兒收集廚餘製作肥料，到收成蔬果。​學校利用校園內種植的有機食材，由老師和學生烹調出不同營養食物，讓小朋友體驗及品嘗。