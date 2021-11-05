精緻Tea Pairing　冷熱皆宜

香港人愛喝茶，無論是酒樓的一盅兩件，又或是西式下午茶，總會配茶湯來品嘗。近日有餐廳以不同菜式來拼配優質茶湯，無論是悠閒的周末餐單、矜貴的魚子醬、創意的新菜式，都有精心挑選的茶湯拼配，而且冷泡或熱泡都有得揀，讓菜式演繹昇華。

氣泡茶配嘗味餐單

除了熱泡茶，近年亦流行入口清爽的冷泡茶。尖沙咀香港麗思卡爾頓酒店的大堂酒廊和Saicho合作，由現時至12月31日的周末，提供3道菜配對早午嘗味餐單，烤醃製八爪魚和焙茶氣泡茶一起享用，鮮嫩開胃。主菜2選1，鹹香的味噌黑鱈魚或肉嫩的香煎法式鴨胸配大吉嶺氣泡茶，最後以薑糖焦糖布丁配茉莉花氣泡茶作結，清新花香配甜品，氣息更甜美。

冷熱茶湯配下午茶

品嘗魚子醬，大家數會揀選香檳作配襯，原來配茶都有意想不到的效果。銅鑼灣Glassbelly一向選用高級岩茶配自家設計的創意菜式，早前推出全新秋饌餐單外，還打造全新的高級岩茶 X 魚子醬下午茶餐單，Amuse Bouche以魚子醬加白朱古力製作，順滑鹹香。之後有40年陳皮梅子漬鮑魚，主菜可選A4和牛肉眼蓋沙律或魚子醬‧無花果‧班尼迪蛋，最後以金箔焗薑糖火山番薯作結。在品味過程中，客人可揀選冰滴茶或熱泡菜來拼配，前者選用冰滴桂花香肉桂，茶湯分別以5款不同的酒杯盛載，借此帶出不同風味。熱泡茶則有梅子香普洱、滇紅大金針、泥煤香肉桂3款，到時會有專業人士為你講解，體驗更深。