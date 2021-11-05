為紅館騷備戰！陳柏宇觀塘快閃一口氣唱4首歌

歌手陳柏宇（Jason）為將於12月舉行的一連兩場的紅館騷備戰，日前特意揀選新歌《對得起自己》MV場景觀塘工業區舉行快閃演出，一口氣唱了《你瞞我瞞》、《親愛的仇人》、《斷絕來往》及《例遲》4首歌，Jason說：「好耐冇咁近距離唱歌畀歌迷，今日個環境，成件事又令我好舒服，冇咁大壓力，好好玩，錯過咗嘅Fans就紅館見啦！」

有一段時間冇近距離接觸歌迷的Jason與團隊溝通後，為4首舊歌重新編曲，配以結他及電子琴快閃獻唱，他直言四首歌的新版本都是「今日限定」，紅館不會出現，歌迷出現感到意外及開心，Jason說：「快閃最好係可有少少Fans，今日有啦！好多謝Fans一睇到我出Post快閃，火速趕到現場支持，一切都好美好，縱使現場環境有時係有啲貨車倒車咇咇聲，但可以接受，大不了再嚟過。」

至於Jason一直坦言個唱要求有提詞機，令自己籍此可多望向觀眾交流，又避免太側重背歌詞產生壓力，而快閃時，同事為他準備了提詞令他頗驚喜：「開場前，同事畀好多信心我，準備咗紙歌詞，叫我盡記，唔記得再嚟過，但歌詞要擺開少少，唔記得至睇。」搞笑還搞笑，他透露自己為演唱會落力背歌詞中。