谷婭溦獲金唱片！吳若希認證：佢係星夢唱將NO.1

星夢歌手谷婭溦親自作曲填詞歌曲《倔強》，成功打入多個流行榜冠軍歌曲位置，而首張個人專輯《哭牆》於實體及數碼平台銷售數字更達到金唱片成績（1.5萬張），為此她所屬公司今午（5日）特地為她舉行祝捷會，星夢娛樂行政總裁何麗全、香港唱片商會主席林錫堅，及歌手吳若希（Jinny）等齊齊現身支持。活動上谷婭溦特意送上嬰兒衫予Jinny的小朋友，答謝Jinny一直對她的支持及教導。

谷婭溦表示對專輯獲得佳績感到高興，亦難忘曾經歷失意的日子，她說：「曾經畀外間批評我廣東話唔得，話我廣東話都唔正唱咩歌，因為咁幾乎畀公司幾雪藏，之後停咗兩年，依家算係翻生啦。（何生係咪應承咗開騷？）係，不過仲部署緊，因為嚟緊要應付比賽（《聲生不息》）先。」她感激所有的高低起伏經歷，坦言是她的創作靈感來源，是她的「財富」，成就了今日的她。Jinny除戥對方高興外亦大讚唱功一流，她説：「佢係我心目中星夢唱將NO.1，一直都有留意佢，咁唱得嘅人值得行更遠嘅路，一路都好希望佢出到自己嘅歌。」

有打入內地市場大計

何麗全表示已有全盤大計，為谷婭溦打入內地市場作準備：「溦溦入咗嚟差唔多10年，今年完全發力，依家做實體碟真係好難，佢能夠攞到金唱片我哋真係好開心，佢係多類型歌手，唱國語唱Rap都好好。」提到有指谷婭溦覺得公司只照顧星夢學員，感覺自己受冷待，他指曾親自致電對方：「佢話冇呢個問題，係啲人驚我哋偏重咗學員嗰邊，其實歌手同學員係兩批人，兩邊我哋一樣咁照顧。」提到《勁歌金曲》於翡翠台播放時段縮減，他指是策略安排，因覺得音樂會比較適合J2台市場，所以翡翠台會播放精華用作推介，足本版會於J2及myTV Super播放，而近兩星期收視亦證明此策略成功。