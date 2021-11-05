獎罰分明︱蔡雪瑩唔係虎媽　品德緊要過學業

前新聞之花蔡雪瑩（Snowy）的大仔現年5歲多，明年將升讀小一，近日Snowy接受黃婉曼（Icy）的直播節目訪問分享小孩面試學校攻略。她建議不妨為幼兒多報幾間學校，令他們有更多面試經驗，而面試前一晚要早睡，以免小朋友不夠瞓而發脾氣。

她平日除親力親為照顧一對子女，還要兼顧生意，時間分配得恰到好處，雖然子女分別在港九兩邊返學，兩夫妻分工合作一人湊一個，網民大讚其夫是「神隊友」。Snowy會趁送孩子返學途中多溝通，促進彼此感情，對增加子女自信心也有幫助。

Icy問到Snowy可是「虎媽」時？她坦言：「咁樣問，通常會答唔係。虎媽係會對子女好高要求，做唔到都迫佢哋做。」Icy謂有時可能家長之間比較所致，Snowy認為這是必經階段，但都已經過了：「總會有家長對小朋友更加多要求，不過我緊張佢哋品德多過功課。」又表示當發現子女學習到不當的行為，會立即糾正：「我好少畀小朋友壓力，係都只會畀番自己。」

Snowy認為教導孩子應多欣賞他們的優點，多過放大他們的缺點：「我亦會教佢哋有同理心，而唔係乜都Say No。」她稱對子女也不會偏心，獎罰分明：「當小朋友鬧交，我通常唔會介入，等佢哋自己解決，除非有一方喊住同我講。」