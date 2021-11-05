《梅艷芳》製作團隊勁認真！萬人臨記重演哥哥出殯

電影《梅艷芳》重現多個經典場口，其中梅艷芳紅館告別舞台及哥哥張國榮出殯是兩大重要場面，當中動用了大量人力物力，事前電影團隊和各部門須要克服重重困難，包括要跟眾多歌手爭取紅館檔期以進駐入場拍攝，經過各部門的申請和批核，該片成為首部踏入紅館實景拍攝的香港電影。

至於拍攝哥哥出殯場面時同樣困難重重，導演梁樂民透露：「我哋大部分係根據哥哥出殯時嘅新聞片作參考，向香港殯儀館申請拍攝，日子必需要周日，早上9點之前要完成，以免影晌殯儀館嘅正常運作。拍攝嘅環境係兩條交通要道，當日凌晨2、3點各部門要出動準備，包括動用咗幾乎全港臨時演員扮演歌迷、途人，過程須要多次排練，仲要喺綵排同拍攝期間遇上大雨，最後連預先準備嘅航拍部分都要告吹。最後拍攝指導潘耀明出動咗7位攝影師同7部攝錄機，喺一個意想不到嘅惡劣環境下，將需要嘅畫面全面捕捉，所以真心感謝各部門單位嘅努力同付出。」最令導演讚嘆的是飾演梅艷芳的王丹妮（Louise）向哥哥棺木告別的一幕，飾演張國榮的劉俊謙本應毋須出現，但阿謙為了幫Louise入戲，自動請纓躺在棺木中好讓她進入狀態。

另外，Louise在紅館舞台上演繹梅姐《夕陽之歌》的配樂，並非播放DVD，而是劇組特地買了這首歌的原聲重新編曲，將此曲重構重寫，再由60支喇叭播出來，務求令觀眾在看電影時頓時感覺置身紅館中。Louise為準備這場演出下了不少苦功，當她正式上台表演時，在場工作人員都屏息以待，而她穿上模仿當年梅姐所穿的婚紗，踏上長樓梯向台下觀眾揮手道別，場面觸動人心，事後她有感而發的說：「今日一穿上這襲婚紗，化完妝和整完頭後，突然之間沒有了『驚』的感覺；因為我相信導演、相信自己所做的、相信舞台、相信團隊！」

飾演梅愛芳的廖子妤當日專程去到現場探班，見證Louise演出這場重頭戲，並被感動落淚，她表示：「睇到佢嗰一刻好觸動我，Louise開口唱歌嘅時候，我覺得我可以代Ann姐（梅愛芳）睇到呢件事，佢睇到最輝煌、最好嘅時候，我覺得我好幸運。今日就算冇我份演出，我都一定要嚟睇呢場戲，因為當年做呢個演唱會時，我年紀仲細，而且住喺馬來西亞，睇到呢場演出算係圓咗一個夢，彌補咗一個未能親身去睇梅姐最後演唱會嘅遺憾。」