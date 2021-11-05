食住靚又食時令　全新主題宅度假

如果大家有Loop開社交平台，不難發現Staycation彷彿成了唔少人每月指定動作，故各大酒店均定期度度新Idea，推出各種主題新Package，為大家帶來新鮮感。

愛美女生必Like

由香港瑞吉酒店與瑞士殿堂級抗衰老護膚品牌VALMONT獨家合作、於即日至12月30日推出全新「冰凝煥新住宿體驗」，限時住宿假期包括酒店標誌性管家服務、VALMONT l'Elixir' des Glaciers冰凝系列美容體驗套裝、The Drawing Room 3道菜晚餐套餐和特別版甜點、商場La Maison VALMONT免費體驗冰凝御蜜精粹手部護理，以及精緻迎賓甜點。此外，預訂套房的客人還將獲贈含多種營養素和抗氧化劑成分的抗氧化藍螺旋藻果汁

酒店集團環遊香港

由凱悅酒店集團旗下的4間香港酒店，包括香港君悅酒店、香港維港凱悅尚萃酒店、香港沙田凱悅酒店及香港尖沙咀凱悅酒店，將同時於即日起至12月21日期間、推出凱悅天地會員尊享的「凱悅香港呈獻：50日環遊香港」；成功登記參加活動的會員可即時獲贈4間參與酒店的HK$100住宿禮券各一張之餘，還包括入住4家參與的酒店以及享用其餐飲及水療服務。而首100名成功集齊8個印章的參加者更可獲贈限量版桌上遊戲，讓巴絲打虛擬環遊亞太地區的集團酒店；活動期間集齊8個印章及消費最多的20位參加者更將獲得一晚酒店住宿，價值高達HK$15,000呢！

多元主題任食任玩

位於油麻地的城景國際早前就推出多個主題住者優惠，包括全新「大閘蟹．蟹粉盛宴」住宿優惠、「城中滋味」2晚住宿優惠連雪糕任食，還有「海鮮薈萃」住宿優惠、饗．樂．滿Fun家庭住宿優惠、「人人有機」住宿優惠等。推介由即日至11月17日推出的全新「大閘蟹．蟹粉盛宴」住宿優惠，入住舒適尊貴客房住宿連品嘗「大閘蟹．蟹粉美饌」（兩位用）套餐也不過千多港元；透過官方網頁預訂周一至周三入住之客人，更享9折優惠。如果預訂4位成人，更免費升級至家庭4人客房（視乎供應情況而定），咁體貼，蟹迷閨密至啱！