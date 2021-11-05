白百何驚傳已生第二胎　經手人係初戀男友？

內地一線女星白百何已生第二胎？她於2006年跟內地歌手陳羽凡結婚生子，惟在2017年她在泰國被拍得跟小鮮肉戲水調情，即陷入出軌疑雲，之後她和陳羽凡發聲明，指夫婦關係早於2015年結束，只是為了兒子「元寶」着想才沒有公開已離婚一事。今日（5日）內地爆出白百何已生第二胎的消息，再次引起網民熱議！

內地有位網名叫「推理君江小宴」的攝影師在社交網發布多張照片，指在內地拍得白百何和友人們行街，白百何的母親推着BB車前來會合，期間白百何一臉母愛的抱着年約一歲的BB，並不時輕拍BB背部作安撫，之後和BB及母親一起乘車返家。

白百何突然被指有「二胎」，成為網民熱話，「#白百何二胎」成為熱搜，不足一天閱讀及討論量逾2億，更傳出「經手人」是初戀男友張思麟。白百何和張思麟識於微時，均是中央戲劇學院的同學，而張思麟現在是內地著名導演，作品包括內地劇《那年青春我們正好》等。去年白百何被拍得跟張思麟出席聚會後，雙雙返回女方寓所，直至同年六月他們被發現在北京一間醫院出現，更指女方當時小腹微隆，在醫院的婦產科現身，當時白百何的工作室回應，指白百何只是牙痛去打點滴。自傳出緋聞後，雙方未有正面否認，故外間揣測兩人想低調發展戀情。