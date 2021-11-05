林正峰出絕招追女神失敗　倪嘉雯：我畀佢零分！

J2全新節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》第2集請來在《換命真相》中，飾演劉佩玥學生版而大獲好評的倪嘉雯（Carmen），主持人林正峰就負責氹女神開心，當阿峰發表獲得追女神權感受時，竟「作死」說：「幾有新鮮感，終於唔係淨係再對住游嘉欣，可以試吓同其他人有其他火花。」而另外兩位主持施焯日（Arthur）及曾展望（GM）則負責助廚、侍應及採購工作。

由於阿峰與Carmen之前只見過一次面，故阿峰致電約食飯時，Carmen全程表現錯愕，但因趕不及Say No，女神最後勉為其難赴會，並不斷露出「救命」眼神，氣氛尷尬又搞笑。及後二人抵達餐廳並見到GM及Arthur時，Carmen才稍作放鬆並解釋說：「我好少同男仔單獨食飯。」

零心動感覺

根據製作組設定，阿峰繼續以「爛到不堪入耳的餸菜名」冧女神，分別是為你寫「手撕」（首詩）、一柱擎天、全程為你奉「芡」（獻）以及想同你「飯敍」（犯罪），由於實在太爛，唔單止阿峰自己都忍唔到笑，Carmen更完全「接招不能」，要阿峰再三解釋才知自己「中伏」。阿峰更使出追女神絕招：餵食、抺嘴同唱歌，雖然Carmen有予以配合，但表現相當勉強，在評分環節更給予阿峰零分；其實Carmen只是開玩笑，她及後澄清覺得阿峰傻更更很可愛，只是零心動感覺，4年沒有拍拖的她指最怕男仔自以為是：「嗰啲以為自己好勁，跟住成日Show Off嗰啲，我真係…」說畢立即反白眼，真情流露。