蔡嘉欣炫富認衰　性格率直係缺陷

前港姐蔡嘉欣兩年前以大熱姿態參選港姐，惟期間負面新聞不絕，最終5強止步，大熱倒灶！轉戰演員的她依然惹是非，除了於社交網晒大疊現金被指炫富，平日待人接物被指「寸寸貢」，即使主持節目亦一副強勢姿態，經常爭講對白，連前輩吳若希也冇面畀，結果一面倒被網民鬧爆！

對於多宗「罪行」，嘉欣受訪時坦言一直不懂得「言語藝術」：「呢個係我入行2年嘅缺陷，其實由細到大講嘢都好直，容易令人誤會，可以講係性格缺陷。（邊件事最深刻？）我成日被人誤會，最大件事係『感謝疫情事件』，原意係有少少苦中作樂，想講因為疫情先有機會令成家人一齊行山，我咁大個女都未試過，所以先打上網，但大家以為我真心感謝疫情。其次係晒現金，呢樣係抵被人鬧，自己唔成熟。」更指講甚麼都錯，就連家人及男友也忍不住勸她要學習圓滑：「男友係呢類人，同我相反，佢屋企從小教育係咁，面對長輩即使唔啱聽嘅說話都唔好駁嘴，但我冇呢啲概念，覺得大家可以拎出嚟討論，原來喺長輩眼中係唔乖。」

補救形象 學習圓滑

家有3姊弟的嘉欣排中間，父母關愛從不落在她身上，故從小已很獨立，就連升中志願也是自己填寫，不過她反而覺得開心：「因為想做咩都唔需要得到父母認同。（冇人管咪唔知錯囉？）可能我某啲處事方式係錯，我眼中覺得冇嘢，但原來部分人覺得好錯，所以依家學習講嘢圓滑啲。（成日寸前輩吳若希呢？）好多嘢係鏡頭效果，我哋私下係好朋友，當然對大前輩一定唔會咁講嘢。（點樣補救形象？）嘗試盡量唔好咁寸，搵個平衡，向男友學習。」提到她似乎圈中好友欠奉，她即表示與同屆港姐黃嘉雯及陳熙蕊關係不俗，不明外界為何誤解她，只能自嘲樣衰才落得此下場。

場地：Amelia by Paulo Airaudo @ Harbour City