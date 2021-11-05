艷舞加性愛有冇得諗？梗係有得諗啦！有唔少脫星出道前做過艷舞女郎，舞技一流，而且挑逗性十足，作為前戲就啱晒。大家想知呢種主題作品有幾正，今日介紹嘅3套作品絕對唔可以錯過喇！

極盡挑逗

火辣艷舞調情手段一流，當睇到血氣下湧時，事情會發展成點？呢套由Rosebud製作嘅《White Anal Sluts》，就話畀大家知場面係極盡香艷。由Emma Heart、Leah Luv、Jennifer Dark等位脫星演出，故事講一班艷舞女郎，最希望可以挑逗到台下嘅男觀眾慾火高漲，從而證明自己魅力十足。不過呢班索女天生好色，見到心儀男士總會情不自禁，主動邀請對方上床激戰，滿足佢哋飢渴嘅慾望。

迷人裸體

曾經有四仔導演表示，點樣合理化脫星從着衫到剝衫嘅演出，係最花心思嘅事。而呢套由Hustler炮製嘅《Best Of Barely Legal: Natural Favorites》，就以最簡單又相當合理嘅做法，就係安排一眾脫星表演艷舞，可以順理成章地剝光豬展露迷人裸體。不過艷舞好睇，最重要係脫星樣靚身材正，搵嚟Autumn Falls、Alexis Adams、Staci Silverstone等超過10位天后級脫星演出，當中尤以Staci Silverstone最為吸睛，原來佢喺出道前係一位相當有名嘅艷舞女郎，演出自然冇難度啦！

深膚色魔力

睇慣皮膚白皙脫星嘅演出，想唔想轉一下口味？呢套由Reality Kings推出嘅《Round And Brown #55》，不但展現深膚色美女嘅狂野魔力，佢哋表演嘅艷舞更係令人印象難忘。搵嚟Cassidy Banks、Chanell Heart、Evi Rei等脫星演出，不但身材玲瓏浮凸，出色嘅舞藝，更盡情展現魔性魅力。當中Cassidy Banks嘅舞技最精彩，從鋼管舞到電臀舞都勁度十足，最重要係佢由床下跳到床上，又扭又跳充滿活力，對手少啲體力都搞佢唔掂呀！

碟評

可以親身睇艷舞嘅機會唔多，今次就可以大飽眼福啦！喺3套作品中，論演出夠精彩嘅話，非《White Anal Sluts》莫屬，事關脫星嘅舞技一流，而且身材火辣，加埋激情四射嘅床上演出，大大提升觀賞性，值得一睇再睇。想睇連場艷舞，《Best Of Barely Legal: Natural Favorites》係最佳之選，有超過10位脫星演出，為大家帶嚟連場視覺享受。如果想體驗深膚色脫星嘅狂野魔力，睇《Round And Brown #55》就一定冇走雞。